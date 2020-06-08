 

Суд назначил залог полицейскому, убившему Флойда

08.06.2020, 23:54, Новости дня

Суд округа Хеннепин (штат Миннесота) 8 июня установил залог бывшему полицейскому Дереку Шовину, обвиняемому в убийстве чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Об этом сообщил CNBC.

Шовин принял участие в заседании по видеоконференции. Ему выдвинуты обвинения в убийстве второй и третьей степени, а также в непредумышленном убийстве второй степени.

Суд удовлетворил ходатайство об освобождении экс-офицера под залог в $1 млн при соблюдении несколько условий для Шовина: являться в суд по вызову, не работать в органах безопасности, правоохранительных органах и службах охраны, сдать огнестрельное оружие и боеприпасы, а также разрешение на хранение оружия.

Обвиняемый может выйти на свободу вообще без всяких условий, но в этом случае сумма залога увеличится до $1,25 млн.

Следующее заседание суда назначено на 29 июня.

Флойд умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Судэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти афроамериканца по всей стране начались акции протеста. Власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению беспорядков в нескольких городах.

29 мая полицейского Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули трем его коллегам, которые участвовали в задержании. 5 июня Александеру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому.

7 июня девять из 12 членов городского совета Миннеаполиса заявили, что проголосуют за расформирование местного департамента полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / В прокуратуре АР Крым прокомментировали интервью Поклонской Гордону

25.04 / В Кузбассе продлен режим ПГ, будут введены пропуска

15.05 / В НБУ рассказали, когда Украина может получить транш от МВФ и куда его направят

23.05 / Год президентства Зеленского, война на Донбассе. Ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

26.03 / За сутки коронавирусом в США заразились более 10 тыс. человек

20.04 / Трамп побеседовал с губернатором Оклахомы в связи с годовщиной взрыва в Оклахома-Сити

28.05 / Детская смертность в ДТП на российских дорогах уменьшилась вдвое

03.05 / Если Зеленскому нужно объяснять, кто виноват в трагедии в Одессе, он может засомневаться, кто начал войну на Донбассе – Сенцов

09.05 / В РФ провели более 5 млн тестов на коронавирус

25.04 / В Челябинской области арестовали курировавшего грабежи вора в законе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска