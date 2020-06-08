 

Из-за коронавируса до 200 тыс. моряков не смогли покинуть суда

08.06.2020, 23:48, Новости дня

От 150 до 200 тыс. моряков оказались заперты на борту судов по всему миру из-за мер по борьбе с коронавирусом, сообщила Международная организация труда, которая является учреждением ООН.

Организация «призвала к срочным и скоординированным действиям по освобождению» моряков, которых нужно считать «ключевыми работниками», обеспечивающими поставки жизненно необходимых товаров, передает ТАСС.

МОТ со ссылкой на Конвенцию о труде в морском судоходстве заявила, что страны должны сделать шаги «для облегчения замены экипажей и возвращения моряков на родину».

Как заявили в организации, «неприемлемо заставлять изнуренных моряков продолжать работать по прошествии более четырех месяцев после истечения их контрактов». Подчеркивается, что под угрозой оказываются как здоровье моряков, так и «морская безопасность».

В понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается.



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