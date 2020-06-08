США и РФ договорились провести переговоры по ядерным вооружениям в июне

08.06.2020, 23:42, Новости дня

Соединенные Штаты и Россия договорились о времени и месте проведения переговоров по ядерным вооружениям и пригласили Китай принять в них участие, заявил спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Сегодня мы с заместителем иностранных дел Рябковым договорились о времени и месте проведения переговоров по ядерным вооружениям в июне. Также приглашен Китай. Подключится ли Китай, и будет ли вести добросовестные переговоры?» – написал Биллингсли в «Твиттере».