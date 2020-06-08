Comcast выделит $100 млн на продвижение «социальной справедливости и равенства»

08.06.2020, 23:42, Новости дня

Американская телекоммуникационная корпорация Comcast в понедельник заявила, что выделит 100 миллионов долларов в рамках многолетней инициативы по продвижению «социальной справедливости и равенства» после волны протестов в США из-за гибели Джорджа Флойда при задержании полицией.

«Мы знаем, что Comcast не сможет исправить эту сложную ситуацию самостоятельно. Но могу заверить вас, что моя компания попытается сыграть ключевую роль в продвижении долгосрочной реформы, – заявил глава компании Брайан Робертс. – Вместе мы надеемся создать более равноправное, справедливое и инклюзивное общество».

Компания, являющаяся одним из крупнейших провайдеров кабельного телевидения и интернета и владеющая киностудией Universal и каналом NBC, планирует в течение следующих трех лет выделить 75 миллионов долларов в денежном эквиваленте и 25 миллионов долларов в формате медиауслуг в дополнение к ее существующим обязательствам перед тысячами организаций, уточнил Робертс.

Неделей ранее Робертс выразил «возмущение по поводу чересчур привычных и частых актов насилия в отношении афроамериканской общины и структурного расизма, который питает эти несправедливые поступки», добавив, что компания разрабатывает ответные меры.

В рамках своей инициативы Comcast планирует сотрудничать с различными правозащитными организациями, в том числе с Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения (NAACP), Национальной лигой городов и других.

План также призывает к ускорению расовой диверсификации при приеме на работу и учебу, продвижению меньшинств и активизации борьбы с предрассудками на рабочем месте.

Робертс добавил, что компания также будет бороться с неравенством в цифровом пространстве, расширяя доступ в интернет для малообеспеченных семей и учебные программы.