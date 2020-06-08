Мнение: Неспящие в Сиэтле

08.06.2020, 23:40, Разное

Новости короткоствола.

В Сиэтле протестующие доколупались до какого-то водилы, который просто хотел проехать.

У того оказался "Глок" из которого он начал шмалять, зацепив кого-то в толпе.

После чего был арестован полицией.

Когда полиция не может защитить граждан, они сами берутся за оружие. После чего их тащат в околоток.

Протестующие уверяют, что на машину напали, после того как водители сам пытался въехать на ней в толпу.

Полиция заявила, что стрелок сдался полиции добровольно и виноватым себя не считает, потому что занимался самообороной.



Кстати, выглядит как запасной магазин для "Глока" примотаный к руке синей изолентой

Интересно, а если бы у него была штурмовая винтовка…