В Москве за сутки скончались 59 пациентов с коронавирусом

08.06.2020, 23:30, Новости дня

В Москве за сутки умерли 59 вирус-положительных пациентов, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У них «был подтвержден диагноз пневмония». Общее число умерших в Москве пациентов, у которых был «получен положительный результат тестов на коронавирус» – 3029 человек, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что в Москве умер 51 пациент с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня в российской столице отменяется режим самоизоляции, пропускной режим, а также график прогулок. К работе смогут вернуться большинство городских организаций, а летние веранды ресторанов заработают с 16 июня.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.