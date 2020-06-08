Цена Urals выросла до уровня накопления дополнительных доходов

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08.06.2020, 23:30, Новости дня

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе выросла до 42,55 доллара за баррель, сообщило международное ценовое агентство Argus.

Стоимость выросла на 3,44 доллара, передает РИА «Новости».

В результате цена Urals впервые после падения превысила цену отсечения в бюджете РФ (в 2020 году она составляет 42,4 доллара). Если цена нефти выше этой отметки, то бюджетное правило предусматривает накопление в резервах дополнительных доходов.

Напомним, обвал цен произошел после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи.



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