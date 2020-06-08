Загородная недвижимость опять в тренде

08.06.2020, 23:30, Разное

Несмотря на единодушные прогнозы экспертов, относительно динамики на рынке недвижимости, сегодня мы наблюдаем всплеск спроса на загородную недвижимость. Воистину, человек предполагает, а Бог располагает. Пандемия внесла коррективу в рынок жилья.

Особенным спросом сегодня пользуется загородная недвижимость, причем, не только элитная, но и эконом класса, пишет «Эксперт».

При выборе загородной недвижимости в ближайшем Подмосковье всегда остро встает вопрос направления. На сегодняшний день покупатели элитной недвижимости перестали всерьез рассматривать Рублево-Успенское направление, в силу слабой транспортной инфраструктуры, узкое шоссе и постоянные пробки. Пробки так же отпугивают потенциальных покупателей и от Новой Риги. Подтверждением того являются купленные, но не обжитые дома, покупатели которых не видят возможности для постоянной комфортной жизни за городом.

Так исторически сложилось, что северное направление было всегда привлекательным для состоятельной публики, в силу особенностей ландшафта и инфраструктуры, которая если и появится когда-нибудь на юге, то не раньше чем лет через десять. Самым привлекательным сегодня остается, пожалуй, Ленинградское направление, имеющее удобное соседство с Волгой и множеством других водоемов. Идеальное платное шоссе позволит любителям загородной жизни добираться из Москвы до своих домов за 1,5-2 часа, минуя все пробки. Недаром большинство советских партийных «шишек» и сегодняшних больших чиновников предпочитают отдыхать в том же Завидово.

Вот и первый пример локации будущего загородного дома, поселок Завидово Гольф, который занимает 400 Га земли и разделен на участки от 20 до 170 соток, бонусом станет возможность использования поля для гольфа премиум класса. Здесь будет комфортно тем, кто много времени посвящает бизнесу и после душного офиса в мегаполисе хочет окунуться в премиальный уют.

Второй кандидат на экстра комфортабельное проживание в Ленинградском направлении от столицы это Конаково Ривер Клаб. Территория разбита на участки от 10 до 200 соток, вся застройка выполнена в едином архитектурном стиле, что является безусловным плюсом. Все дома здесь распроданы и их можно будет встретить только на вторичном рынке. Но у Конаково Ривер Клаб есть один неоспоримый минус это близкое территориальное соседство с отелем Конаково Ривер Клаб, которое способно внести разнообразие в жизнь обитателей поселка, но уж точно ничего тихого и спокойного.

Третьим вариантом, который со многих точек зрения стоит рассмотреть всерьез является поселок Екатериновка, расположенный в Тверской области, всего в 1,5 часах езды от столицы. Это место Екатерина Великая любила использовать для остановок во время своих вояжей из Петербурга в Москву и по Волге. Поселок располагается на полуострове с пятикилометровой береговой линией. Ширина реки в этом месте составляет 400 метров. Поселок идеально подойдет для любителей отдыха на воде, так как большинство участков имеют собственный выход к воде, что позволит швартоваться к собственному причалу.

Если посмотреть на инвестиционную привлекательность посёлков, то наиболее интересно сравнение Завидово и Екатериновки. Небольшие участки площадью 10-12 соток в КП «Завидово Гольф» в цене за 4 года не выросли. В КП «Екатериновка» стоимость, таких же по площади, участков выросла на 70%.

Привлекательной остаются и абсолютные цены в Екатериновке, где за сотку земли сегодня просят 875 тысяч рублей, в то время как в Завидово просят по 1,12 миллионов рублей за сотку.