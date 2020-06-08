Представитель сети фитнес-клубов рассказала, нужно ли носить маски в спортзале

08.06.2020, 22:57, Новости дня

В скором времени в столице наконец-то заработают фитнес-клубы. Директор по развитию X-Fit в РФ Ирина Троска сообщила телеканалу "Россия 24", насколько пандемия отразилась на их сети и какие изменения произойдут.

На примере Казани, где уже неделю открыты фитнес-центры, специалист рассказала, что после снятия ограничений они не заметили какого-то резкого снижения посещаемости. По ее словам, люди наоборот соскучились по активности и физической нагрузке. При этом клубы соблюдают меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором.

Ирина Троска обратила внимание на то, что при этом изменились некоторые условия и правила работы. Например, сейчас люди должны предварительно записаться на посещение фитнес-центра, чтобы не было переполненности залов. Кроме-того, в помещениях расположены все разметки и присутствуют средства дезинфекции. Специалист отметила, что такие меры позволяют им гарантировать посетителям безопасность.

Многих также волнует вопрос, нужно ли будет в фитнес-центрах носить маску. Ирина Троска отметила, что у Роспотребнадзора нет соответствующей рекомендации, поскольку при некоторых физических нагрузках ношение маски вовсе может быть опасным. При этом сотрудники клуба в обязательном порядке должны носить средства защиты.

Директор по развитию X-Fit в РФ рассказала, что фитнес-индустрия понесла колоссальные убытки за время пандемии. Ирина Троска считает, что теперь люди будут меньше вкладывать средств в дополнительные услуги, предлагаемые спортивными клубами. Например, уменьшат количество персональных тренировок.

Напомним, в столице с 23 июня открываются фитнес-центры. При этом социальная дистанция и масочно-перчаточный режим сохраняются.