 

Представитель сети фитнес-клубов рассказала, нужно ли носить маски в спортзале

08.06.2020, 22:57, Новости дня

В скором времени в столице наконец-то заработают фитнес-клубы. Директор по развитию X-Fit в РФ Ирина Троска сообщила телеканалу "Россия 24", насколько пандемия отразилась на их сети и какие изменения произойдут.

На примере Казани, где уже неделю открыты фитнес-центры, специалист рассказала, что после снятия ограничений они не заметили какого-то резкого снижения посещаемости. По ее словам, люди наоборот соскучились по активности и физической нагрузке. При этом клубы соблюдают меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором.

Ирина Троска обратила внимание на то, что при этом изменились некоторые условия и правила работы. Например, сейчас люди должны предварительно записаться на посещение фитнес-центра, чтобы не было переполненности залов. Кроме-того, в помещениях расположены все разметки и присутствуют средства дезинфекции. Специалист отметила, что такие меры позволяют им гарантировать посетителям безопасность.

Многих также волнует вопрос, нужно ли будет в фитнес-центрах носить маску. Ирина Троска отметила, что у Роспотребнадзора нет соответствующей рекомендации, поскольку при некоторых физических нагрузках ношение маски вовсе может быть опасным. При этом сотрудники клуба в обязательном порядке должны носить средства защиты.

Директор по развитию X-Fit в РФ рассказала, что фитнес-индустрия понесла колоссальные убытки за время пандемии. Ирина Троска считает, что теперь люди будут меньше вкладывать средств в дополнительные услуги, предлагаемые спортивными клубами. Например, уменьшат количество персональных тренировок.

Напомним, в столице с 23 июня открываются фитнес-центры. При этом социальная дистанция и масочно-перчаточный режим сохраняются.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Мусульманское духовенство призвало извиниться авторов фильма «Зулейха открывает глаза»

14.05 / “Мы не извлекли бы пользу от эпидемии”. Китай об украинском иске из-за коронавируса

22.05 / В Москве умерли 67 человек с подтвержденным COVID-19

16.04 / Великобритания продлила карантин на три недели

07.05 / Другая сторона COVID-19: смертность на дорогах снизилась в 2 раза

09.05 / Москвичей предупредили об опасном ветре

28.03 / Президент США подумывает о карантине в Нью-Йорке и других местах

01.04 / Кадыров решил полностью закрыть границы Чечни из-за коронавируса

16.05 / Трамп не исключил, что финансирование ВОЗ может быть частично возобновлено

01.05 / Мадонна заявила об обнаружении у нее антител к COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска