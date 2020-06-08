Появилось видео с места серьезного ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве
08.06.2020, 22:57, Новости дня
Актер Михаил Ефремов стал участником серьезного ДТП, произошедшего вечером в понедельник, 8 июня, в центре Москвы.
"Он чуть нас только что не "ушатал". И потом выскочил на "встречку", — рассказал очевидец аварии.
По предварительным данным, Ефремов мог находиться в состоянии опьянения – об этом говорят свидетели инцидента. Отметим, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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