 

Появилось видео с места серьезного ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

08.06.2020, 22:57, Новости дня

Актер Михаил Ефремов стал участником серьезного ДТП, произошедшего вечером в понедельник, 8 июня, в центре Москвы.

 

"Он чуть нас только что не "ушатал". И потом выскочил на "встречку", — рассказал очевидец аварии.

По предварительным данным, Ефремов мог находиться в состоянии опьянения – об этом говорят свидетели инцидента. Отметим, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.



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