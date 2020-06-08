Ядерная дубинка Кремля пугает Запад и поднимает настроение россиян

08.06.2020, 22:45, Новости дня

Россия превратила ядерное оружие в пугало — инструмент дестабилизации и террора под прикрытием оборонительной доктрины, уверен польский журналист Марек Щверчиньский. В издании Polityka он отмечает, что сегодня Москва посылает недвусмысленный сигнал: «вы, там на восточном фланге, будьте осторожны, потому что на любой ваш удар мы можем ответить ядерным оружием».



Reuters

«Россия и далее продолжает угрожать применением ядерного оружия. Следовательно, нет надежды на ядерную разрядку в отношениях с НАТО, в особенности потому, что Путин отвечает таким образом на доктрину Трампа», — пишет в издании Polityka польский журналист Марек Щверчиньский.

Доктрина Трампа большое внимание уделяет возрождению и модернизации ядерного арсенала, включая восстановление ликвидированных на основании ДРСМД маневрирующих и баллистических ракет двойного назначения: обычного и ядерного. «Следовательно нет шансов на то, чтобы две главные мировые ядерные державы в ближайшее время отказались от гонки вооружений», — считает автор.

В свою очередь, подпись Путина под новым указом, которым утверждаются основы государственной политики в области ядерного сдерживания, лишь подтверждает, что РФ не намерена отказываться от этого инструмента оказания давления. Документ говорит, что отвечать на агрессию РФ будет при помощи всей военной мощи РФ, включая ядерное оружие, даже если она не подвергнется ядерной атаке, объясняет польский журналист. «Насколько для РФ Бориса Ельцина угроза применения ядерного оружия прежде всего была обусловлена страхом и слабостью. настолько РФ Путина сознательно превратила ее в пугало, инструмент дестабилизации и террора под прикрытием якобы оборонительной доктрины», — разъясняет Марек Щверчиньский.

Более того, потенциальное продление срока правления Владимира Путина до 2036 года означает, что он не выпустит из рук ядерную дубинку по крайней мере на протяжении двух ближайших десятилетий. «Однако почему, если он её держит более четверти века, именно сейчас он решил ей потрясти?», — задаётся вопросом польский журналист.

Это эпидемия коронавируса, которая «молниеносно распространяется по России», экономический кризис, ожидающий на пороге, и находящийся под угрозой из-за низких цен на нефть бюджет государства, перечисляет он. Россияне это чувствуют, поэтому рейтинг российского лидера резко падает. Парад Победы пришлось отсрочить, впрочем также как и референдум по внесению поправок в Конституцию. «Следовательно ничего так не улучшит настроения россиянам, как напоминание о военной мощи, что Путин и делает», — отмечает он. Российский лидер пугает военными установками как НАТО, так и США, но главным образом берёт под прицел соседей России. «Сигнал из Москвы следующий: вы там на восточном фланге, будьте осторожны, потому что на любой ваш удар мы можем ответить при помощи ядерного оружия», — считает Марек Щверчиньский.

Арсенал «ответа» подразумевает в этом случае применение тактического ядерного оружия, которое не фигурирует ни в каких договорах и которое РФ уже более десятка лет интенсивно развивает. Предполагается, что российское преимущество над НАТО в этой сфере может быть десятикратным, убеждает автор.

Но кроме внутренней и внешней мотивации, РФ делает стратегический расчёт. Путём новой-старой доктрины РФ напоминает США о большой не доведённой до конца теме — контроля стратегических вооружений. Срок подписанного 10 лет тому назад Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой СНВ-III истекает в феврале 2021 года, и несмотря на декларации, Дональду Трампу и Владимиру Путину не удалось сесть за стол переговоров, чтобы его продлить. На данный момент США более обеспокоены Китаем, чем Россией, поэтому именно Пекин должен был бы стать третьей стороной нового стратегического соглашения, но он с этим особо не спешит. России, которая прежде всего по финансовым причинам хочет продлить действие СНВ-III, пытается оказать давление, напомнив о своём арсенале. Они также рассчитывают на то, что союзники США, которые наиболее подвержены этому первому удару, повлияют на решение Вашингтона, считает журналист.

Для Польши, сильно зависимой от НАТО, важно то, чтобы страны Североатлантического альянса, обладающие ядерным потенциалом, и далее проявляли решимость сохранить его. Атаку практически невозможно предотвратить, но самой важной в этом вопросе выступает гарантия ответа на первый удар. «Суть заключается в том, чтобы НАТО мог ответить и, во-вторых, захотел это сделать», — подчёркивает автор. Поэтому продолжающиеся в Германии дебаты на тему будущего ядерного сдерживания должны находиться в поле интересов Польши, а любые голоса, призывающее вывести такое оружие из Европы — вызывать беспокойство.

«С этой точки зрения обнародование доктрины Кремля безусловно играет на руку приверженцам идеи сохранения ядерного потенциала, потому что она напоминает о том, что РФ не намерена смягчать свой подход. Следовательно, у НАТО нет выбора, и ему остаётся только приспосабливаться», — резюмирует в издании Polityka польский журналист Марек Щверчиньский.