“Что я могу сделать врачу? Лещей ему надавать?” Динамовец Беседин рассказал о причинах дисквалификации

08.06.2020, 22:42, Новости дня

Форвард киевского “Динамо” Артем Беседин в эфире программы “Профутбол” на канале “2+2”, которая вышла 7 июня, рассказал, что получил дисквалификацию из-за ошибки главного врача команды Леонида Миронова.

Беседин был дисквалифицирован до 19 декабря 2020 года. Он провалил допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против “Мальме” (3:4), который состоялся 28 ноября 2019 года.

“Мы выезжали на игру. Нас в этот момент еще обокрали в гостинице. У доктора Миронова что-то украли, у запасного вратаря украли куртку с документами… Мы выезжали на игру, я сел в автобус, и у меня заболела голова. Я говорю: “Док, дайте таблетку”. Он мне дал таблетку и, получается, перепутал со своей… Ему эту таблетку прописал другой доктор после операции на спине. Он, видимо, перенервничал, что у него украли эту пачку документов – пенсионное и все другое… Видимо, думал не о том, о чем надо”, – сказал спортсмен.

Беседин считает, что таких специалистов “нельзя подпускать к команде”.

“Считаю, что таких людей, которые уже немолодые и которые не полностью здоровы – что-то там у него болит, – их просто нельзя подпускать к команде, к спортсменам. Они – на самом деле враги для футболистов. Произошло роковое стечение обстоятельств. Бог с ним, время уже прошло. Я злился, обижался, где-то выхлестывал свои эмоции. Многое переосмыслил, взял себя в руки и каждый день работаю”, – сказал футболист.

Беседин отметил, что до сих пор держит обиду на доктора.

“Я, мягко говоря, сказал, чтобы я его больше в своей жизни не видел. Чтобы он просто не попадался мне на глаза. И все. Как это, “нет обиды”? Я занимался любимым делом, а он забрал у меня год. Даже чуть больше. Конечно, какие-то обиды есть, но что я ему могу сделать? Лещей ему надавать, бить? А на самом деле есть за что. Я знаю, что я сам никогда ничего не принимал. Я вообще боюсь что-то пить без ведома врачей”, – сказал Беседин.

19 декабря 2019 года “Динамо” было уведомлено о возможном нарушении украинским форвардом антидопинговых правил УЕФА. Беседин был временно отстранен до выяснения обстоятельств.

21 января “Динамо” отстранило главного врача команды Леонида Миронова от работы до выяснения обстоятельств допингового дела Беседина.

25 февраля в “Динамо” сообщили, что форвард дисквалифицирован на один год. Дисквалификация исчисляется с 19 декабря 2019 года.

По данным телеканала “Футбол 1”, врач “Динамо” перепутал таблетки “Кетанов” и “Фонтурацетам”.

Беседин является воспитанником “Динамо”, за столичную команду нападающий сыграл 105 матчей, забил 29 голов и отдал 11 результативных передач. Также Беседин сыграл 12 поединков за сборную Украины, в которых отметился двумя голами.