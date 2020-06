Пандемия COVID-19. В Великобритании зафиксирован самый низкий уровень суточной смертности с 22 марта

08.06.2020, 22:42, Новости дня

В течение последних 24 часов в Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 55 человек, сообщило 8 июня в Twitter министерство здравоохранения страны.

В общей сложности с начала эпидемии умерло 40 597 жителей страны (второе место в мире).

За минувшие сутки подтверждено 1205 случаев заболевания, всего – 287 399 (четвертое место).

7 июня сообщалось о 77 летальных исходах и 1326 случаях инфицирования.

Сегодняшний показатель суточной смертности – самый низкий с 22 марта, когда в Соединенном Королевстве умерло 35 человек. 23 марта премьер-министр Борис Джонсон, ссылаясь на статистику минздрава, объявил о введении жесткого карантина. Британцам разрешили выходить на улицу только для покупки продуктов и товаров первой необходимости, занятий спортом не чаще раза в день и только в одиночку или с членами семьи. Были запрещены любые общественные собрания.

Ограничения начали постепенно снимать с 13 мая.