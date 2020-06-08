В Нидерландах продолжили судебное заседание по делу крушения рейса МН17

08.06.2020, 22:30, Новости дня

КИЕВ – В судебном комплексе «Схипхол» (Нидерланды) начался очередной этап судебных разбирательств по делу о сбитии самолета рейса МН17. Как сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ», заседания по делу назначены с 8 июня по 3 июля, но пока неизвестно, будет ли суд проходить ежедневно. Не исключено, что из-за коронавируса слушания могут быть перенесены или вовсе отменены.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, возглавивший Международную следственную группу от Украины по делу MH17, отметил в комментарии «Укринформу», что в блоке слушаний, которые предварительно продлятся до 3 июля, запланированы коммуникации между сторонами.

«Прокуроры в этот раз сделают некоторые предварительные выводы, покажут ряд визуализаций, разъясняющих детали расследования. Но хочу обратить внимание, что прокуроры на этом этапе все же не предоставлять подробно все доказательства в суде», – сказал Гюндуз Мамедов.

Он выразил уверенность в том, что «мы приближаемся к ответу на вопрос, кто виноват».

«В то же время и мы на национальном уровне, и в рамках Международной совместной следственной группы (JIT), будем продолжать расследование, чтобы все виновные в трагедии были привлечены к ответственность», – подчеркнул Гюндуз Мамедов.

В связи с пандемией коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено.

На веб-сайте Окружного суда Гааги отмечается, что «Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина совместно проводят международное уголовное расследование причин крушения рейса MH17 и установления лиц, считающихся виновными».

В информации о ходе дела рейса МН17 подчеркивается, что на «основании уголовного расследования 19 июня 2019 года Государственная прокуратура Нидерландов приняла решение о привлечении к ответственности подозреваемых».

Рейс МН17

Авиалайнер Боинг-777 Малазийских авиалиний выполнял плановый пассажирский рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет был сбит ракетой 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На борту находились 298 человек пассажиров и членов экипажа, которые погибли.

В июле 2019 года Служба безопасности Украины сообщила о том, что установила «точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» была незаконно перемещена с территории Российской Федерации в Украину, осуществление запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету «Боинг 777-200 9M-MRD» и место старта данной ракеты, время и маршрут, по которому самоходная огневая установка ЗРК «БУК» была вывезена в Россию».

Обвинение о крушении рейса МН17 было предъявлено прокуратурой Нидерландов четырем подозреваемым.

Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый – украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне так называемой ДНР.

Без политизации над процессом

Политолог Алексей Якубин считает, что Украина не утратила интерес к расследованию гибели самолета Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом и пристально наблюдает за ходом судебного расследования по делу рейса МН17.

«Если говорить о процессе, то сегодня официальный Киев придерживается стратегии деполитизации, в том числе и судебного процесса. Эта позиция может показаться отличной от ситуации времен Порошенко. У Владимира Зеленского другая стратегия – судебный процесс идет, Украина официально поддерживает этот процесс, но нет акцента на жесткой политизации, нет акцента использовать этот процесс в сложных ситуациях с Россией», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он напоминает слова лидера Украины о том, что сегодняшняя линия страны – максимально получить все то, что можно получить с помощью диалога.

«И это прослеживается не только в контексте рейса МН17, но у нас теперь есть и кейс с Ираном, с гибелью рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», в этом деле Киев выбрал аналогичную стратегию. В деле пассажирского PS752, сбитого иранской ракетой, Киев выбрал стратегию конструктивных переговоров, в которых идет речь о необходимых юридических процедурах», – отмечает Алексей Якубин.

Политолог подчеркивает, что по процедурным моментам дела лайнера Малайзийских авиалиний Украина всегда демонстрировала открытость и желание сотрудничать с нидерландским следствием.

«Сегодня важно, чтобы произошел независимый судебный процесс, юридически были установлены все детали, что позволит в будущем поднимать вопрос компенсации родственникам погибших. Но в публичной плоскости нет демонстративного подчеркивания этой истории, хотя президент и внешнеполитическое ведомство неоднократно заявляли о желании увидеть результаты справедливого расследования», – утверждает Алексей Якубин.

О следе России в деле МН17

Глава Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко отмечает, что в деле о крушении рейса МН17 Россия все так же остается в фокусе внимания нидерландского правосудия: недавно пять стран призывали Кремль сотрудничать со следствием.

«Очевидно, что следствие стоит на позиции, что МН17 сбивали именно из российского ЗРК «Бук» из бригады, дислоцировавшейся под Курском. В то же время, подозреваемые являются гражданами России и кадровыми военными. То, что в Украине власти уже не так активно говорят о сбитии МН17 руками российских военных, является скорее мягкой характеристикой относительно России в информационной политике Офиса президента Украины», – говорит Ярослав Божко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам политолога, такая позиция официальной украинской власти никак не отражает и не влияет на реалии самого следствия: нидерландские прокуроры и следователи, как и раньше, говорят о деятельности граждан России в трагедии в небе над Донбассом.

«Само судебное рассмотрение началось относительно недавно и даже позиция прокуратуры с их видением еще не озвучены в финальной версии. Процесс в стадии развития», – подчеркивает Ярослав Божко.

Рейс PS752

Как сообщает «Радио Свобода» 7 июня 2020 года, цитируя заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, Иран до сих пор не ответил на ноту Украины по урегулированию всех вопросов в деле украинского рейса PS752.

«Первая нота с нашими требованиями и предложение для урегулирования всех вопросов была направлена в Иран еще 11 января. Это озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев спустя, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности», – отметил Евгений Енин, сообщает «Радио Свобода».

Напомним, что Иран подтвердил попадание ракеты в Боинг-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) утром 8 января 2020 года. Об этом шла речь 11 января 2020 года во время телефонного разговора президентов Украины и Ирана. Все 176 пассажиров и 9 членов экипажа, находившиеся на борту рейса PS752, погибли.

Ответственность за катастрофу самолета МАУ взяло на себя иранское военно-политическое формирование «Корпус стражей исламской революции», сообщает «Укринформ».

В авиакатастрофе погибли одиннадцать украинских граждан, граждане Афганистана, Великобритании, Ирана, Канады, Германии и Швеции.