Генсек НАТО: мы будем стремиться к улучшению отношений с Россией

08.06.2020, 22:30, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg), выступая в понедельник, 8 июня, на совместном мероприятии «Атлантического Совета» и «Германского Фонда Маршалла» о будущем Североатлантического альянса, отметил, что НАТО сталкивается с рядом новых угроз. В том числе альянс должен продолжать сдерживать Россию для защиты своих границ. Тем не менее, диалог с Москвой возможен, считает глава НАТО.

«Мы видели более напористую Россию. Мы видим, что Россия готова использовать военную силу против соседей в Грузии и в Украине, вкладывать значительные средства в новые современные возможности, включая новые ядерные возможности, – сказал Йенс Столтенберг во время веб-дискуссии. – Мы отреагировали на это не повторением того, что делает Россия, а обеспечением надежных средств сдерживания и защиты, потому что лучший способ предотвратить конфликт – это устранить любые сомнения в отношении (военной) готовности НАТО и готовности защищать всех союзников».

«В то же время Россия – наш сосед, – добавил он. – Мы верим в диалог с Россией. Мы будем стремиться к улучшению отношений с Россией. Мы твердо верим в контроль над вооружениями. Гонка вооружений – это опасно и очень дорого. И поэтому мы продолжаем работать по контролю над вооружениями с Россией».

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что сегодня альянс сталкивается и с рядом других новых вызовов, в том числе усилением мощи Китая, кибератаками, распространением дезинформация и пропаганды, продолжением деятельности террористических организаций и пандемией коронавируса. Союзники должны еще больше сплотиться для успешного преодоления этих проблем, подчеркивает он.

«Проблемы, с которыми мы столкнемся в течение следующего десятилетия, масштабнее тех, которые мы могли бы решить в одиночку – будь то США, или Европа», – говорит глава НАТО, добавив, что альянс должен стать сильнее не только в военном, но и в политическом плане. Он отметил, что НАТО – это не только орган коллективной защиты, основываемый на 5-й статье Устава, но также и политический альянс, что подчеркивают его 2-я и 3-я статьи. Йенс Столтенберг также отметил, что сотрудничество между США и Европейским Союзом достигло «беспрецедентного уровня».

Выступление генсека НАТО проходило на фоне сообщений о предполагаемых планах США по сокращению американского контингента в Германии. По сообщениям СМИ, президент Трамп распорядился вывести из Германии около 9,500 тысяч военных США, снизив количество размещенных в стране американских войск более, чем на четверть. В Берлине говорят, что пока не получали официального подтверждения от Вашингтона на этот счет.

Генсек НАТО отметил, что он «не может комментировать утечки в СМИ и спекуляции в СМИ», однако добавил, что союзники находятся в постоянных консультациях, в том числе с США, по вопросам военного размещения контингента НАТО в Европе.

После окончания Холодной войны США постепенно сокращали свое присутствие в Европе, напомнил Йенс Столтенберг, однако за последние несколько лет присутствие США в Европе значительно увеличилось. Так, среди ряда совместных инициатив, генсек НАТО напомнил о размещении союзниками НАТО ротационных сил в странах Балтии и Польше (там находятся американские военнослужащие), и создании многонациональной бригады НАТО в Румынии и модернизации там базы противоракетной обороны.

«Мы делаем сейчас вместе в Европе больше, чем в чем в течении многих лет», – сказал Генсек НАТО.

Сегодня также начались ежегодные военно-морские учения альянса в Балтийском море «BALTOPS 2020». В рамках учений, которые продлятся до 16 июня, принимает участие около 3 тыс. военнослужащих, 29 судов и 29 авиасредств из 17 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии – партнеров альянса. В этом году также проводятся самые крупные учения НАТО в Европе за последние 25 лет «Защитник Европы-2020» (Defender Europe 2020). Их целью является тестирование развертывания военных сил альянса, переброска личного состава и военных грузов из США в Европу и на самом европейском континенте. Изначально планировалось, что в учениях «Защитник Европы-2020» примет участие около 40 тысяч военнослужащих, в том числе около 20 тысяч американцев. Из-за пандемии коронавируса учения «Защитник Европы-2020», состоящие из серии различных учений, начались в июне, позже запланированного, и будут проходить в меньшем масштабе.

То, как учения будут проходить, зависит от развития ситуации с пандемией. Российская сторона высказывала точку зрения, что учения НАТО носят антироссийский характер.