Мнение: Что дальше? Сносить статуи Уинстона Черчилля?!

08.06.2020, 22:25, Разное

Прекрасное на тему вчерашних перфомансов у статуи Черчилля в Лондоне.

Что дальше?! Сносить статуи Уинстона Черчилля ?!

Ну, теперь, когда вы упомянули об этом …

Давайте поговорим об одном из самых широко известных расистов и адептов геноцида в европейской истории.

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«Мы действовали систематически, деревня за деревней, и мы разрушили дома, засыпали колодцы, взорвали башни, срубили огромные тенистые деревья, сожгли посевы и разбили водохранилища в карательном опустошении». –

Черчилль во время афганской кампании 1897 года.

Черчилль также хвастался тем, что "все, кто сопротивляется [пуштуны], будут убиты" и как народ Афганистана должен «признать превосходство расы». Он также много писал о том, как пуштунские племена были казнены регулярно и без суда и следствия.

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«Они представляет собой серьезную опасность. Две пятых повстанцев на поле – это негры. Эти люди … в случае успеха потребовали бы преобладающей доли в правительстве … в результате, после многих лет борьбы, появилась бы еще одна черная республика ".

Черчилль в 1896 году на Кубе.

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«Я решительно выступаю за использование отравляющего газа против нецивилизованных племен … это вызвало бы настоящий террор». Черчилль о применении химического оружия против иракцев во время революции 1920 года.

Черчилль выступал за применение химического оружия в Ираке, Индии, России …

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«Мы всегда находили ирландцев немного странными. Они отказываются быть англичанами».

Черчилль.

В 1920 году он отправил "черно-пегих" (королевская ирландская парамилитарная полиция) в Ирландию, где бывшие военнослужащие должны были терроризировать ирландцев.

Они совершили сотни убийств, похищений, избиений и поджогов.

Черчилль устроил бенгальский голод в Индии в 1943 году.

«Я ненавижу индийцев. Это зверские люди со зверской религией».

Когда индийцы просили еды, Черчилль сказал, что это их вина в том, что они "размножаются, как кролики";.

4 миллиона индийцев умерли от голода.

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По приказу Черчилля британская армия убила греческих антифашистов в Афинах в декабре 1944 года.

28 убитых, 128 раненых. Многие из них помогли изгнать нацистскую оккупацию.

Черчилль похвалил нацистских коллаборационистов в Греции, чтобы изобразить коммунистов настоящими врагами.

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Черчилль приказал, чтобы более 150 000 кенийцев были помещены в концентрационные лагеря в рамках захвата земли плодородной горной местностью в Кении для белых колониальных поселенцев. «Чернокожие», как их называл Черчилль, были изнасилованы, кастрированы, подвергнуты пыткам и сожжены. Активно эксплуатировался принудительный труд.

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«Скажите им, что если они будут еще больше надувать щеки, мы выставим против них евреев и загоним их в канаву, из которой они никогда не должны были выйти».

Черчилль в 1951 году о Египте.

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«Я не признаю, что эти люди совершили ошибку из-за того, что более сильная раса, раса более высокого ранга, более мудрая раса мира, если так выразиться, пришли и заняли их место».

Черчилль о коренных американцах и аборигенах Австралии.

Это трудно даже написать.

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«Мое восхищение им [Ибн Саудом] было глубоким из-за его неизменной преданности нам».

Черчилль.

Черчилль выступил в парламенте с речами о том, насколько кровожадными и экстремистскими были саудиты, но он подчеркнул их важность как союзников Британской империи. Он осыпал их подарками.

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Черчилль решительно выступал за «самоуправление» африканеров в Южной Африке, зная, что это будет означать, что черные африканцы будут исключены из голосования. Он помог посадить семена, которые выросли в государство апартеида.

На снимке – Ян Смэтс, его друг и сепаратист из Южной Африки

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«Я не согласен с тем, что собака в кормушке имеет последнее право на кормушку».

Черчилль об арабах Палестины.

Он охарактеризовал палестинцев как «низшую манифестацию» и решительно выступал за создание израильского государства.

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Расистские диатрибы и военные преступления Черчилля бесконечны.

Его история была полностью переписана и сосредоточена вокруг Второй мировой войны. Но в действительности он был приверженцем империалистической, геноцидной Британской империи во времена ее последнего вздоха.

Любой памятник ему является памятником ненависти и зла.

(с) Х.Самери (иракский военный обозреватель, специализируется на Ближневосточной политике, писатель).

https://twitter.com/IraqiSecurity – цинк

"Любят" иракцы Черчилля. И не только они. Ныне же "лучи добра" добрались и до самой Британии.