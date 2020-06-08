Мнение: О битых козырях России

08.06.2020, 22:20, Разное



Фото © РИА Новости.

На улице «патриотов» – праздник. Оказывается, у России, #экономика которой вот-вот отправится в третью за последние 12 лет рецессию, есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах козыри на руках. Причём не один, а сразу четыре, причём разной масти. То есть, все.

Об этом рассказал министр промышленности РФ Денис Мантуров. В интервью накануне предоставления очередного, Бог весть какого по счёту, плана долгосрочного развития национального хозяйства, ориентированного на мировое лидерство, он назвал четыре козыря России по сравнению с другими странами. Чем же мы собираемся побеждать недружелюбный к нам Запад?

У России есть четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами — это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, рассказал РИА Новости глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Национальный дух, по его словам, заключается в том, что «если есть вызов, мы быстро собираемся и эффективно выполняем поставленные задачи». Наличие фундаментальной науки, — это вообще «наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила», — отметил глава Минпромторга.

Третье преимущество, как пояснил министр, заключается в низкой стоимости электроэнергии и углеводородов, что позволяет реализовывать проекты по переработке полезных ископаемых. Наконец, четвёртый козырь, по словам Дениса Мантурова, заключается в наличии специалистов и возвращении из-за границы тех профессионалов, которые покинули Россию в 1990-е годы из-за низких зарплат.

Сейчас, как отметил глава Минпромторга, #Россия в состоянии обеспечить конкурентные условия для специалистов высшего класса — как выпускников вузов, так и тех, кто уже имеет большой опыт работы в промышленности и науке.

Тут даже неизвестно, что делать – смеяться, или рыдать. Ну не могут же очки на власть предержащих быть настолько розовыми: нет в природе столько перламутра и пурпура!

Пресловутая сила духа вернее всего, пожалуй, отражается в известной присказке о жареном петухе. Это исконно российское качество – сначала пофигизмом и ленью создать себе кучу трудностей, а потом героически их преодолевать. Цена у такого modus operandi получается необычайно высокой и абсолютно неконкурентной.

Отечественная фундаментальная и прикладная наука, за исключением считанных отраслей, отстала от мировой на годы, а кое-где уже навсегда. Успехи программы импортозамещения хорошо иллюстрирует известная история с якобы российскими аппаратами ИВЛ «Авента-М», оказавшимися на поверку сборной солянкой из импортных комплектующих, притом не слишком надёжной. Точно так же якобы отечественный препарат «Авифавир» от CoVID-19 – один из дженериков японского фавипиравира, который Страна восходящего солнца бесплатно поставляет в десятки государств. Увы, про импортозамещение можно говорить долго и много, но по-настоящему годных примеров будет ничтожно мало.

Российские углеводороды, возможно, и сто́ят недорого на скважине. Но эффективный менеджмент нефтекомпаний, фискальные аппетиты государства и распилочные мегапроекты трубопроводов привели к тому, что цены, например, на бензин в #США и России почти сравнялись: в первом квартале текущего года литр бензина в Штатах стоил 0,68 долл., как и в России, хотя цена одного американского галлона (3,79 л) в Америке составляла 2,57 долл., тогда как в РФ — 2,58 долл. А в апреле тот же Минпромторг ограничил импорт дешёвого бензина из Европы в Россию.

Наконец, конкурентные зарплаты существуют, видимо, только для директоров «Роснефти», «Газпрома», «Роскосмоса» и других госкомпаний. Специалисты же оплачиваются в разы хуже своих западных коллег-конкурентов – зарплатные квитки врачей или инженеров видели все. Многие молодые учёные мечтают свалить при первой же возможности. Вообще, за 1990-е и 2000-е годы из страны уехали не только ценные кадры, но и целые научные лаборатории. Сложно назвать кого-то, кто бы вернулся. В гости сюда заезжают, некоторые даже с лекциями, но максимум на месяц. Они там прекрасно устроились и работают по специальности в науке, не испытывая ни моральных, ни материальных проблем.

И вот, скажите на милость, на кого рассчитаны мантры Дениса Мантурова?