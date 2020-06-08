Услуга по выплатам взявшим детей-сирот и инвалидов выведена на ЕПГУ

08.06.2020, 22:08, Новости дня

Единый портал государственных услуг теперь можно использовать для подачи заявления по выплатам на детей-сирот и инвалидов.

Услуга «Выплата гражданам за временную опеку» находится в разделе «Пенсия, пособия и льготы». Речь идет о «подаче заявления на специальную выплату гражданам, принявшим на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Выплаты «из расчета 12130 рублей в месяц за каждого, взятого на проживание», могут получить те, кто «в апреле–июне 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание» указанные категории граждан. При этом «период проживания (опеки) в течение календарного месяца должен составлять» как минимум неделю.

Заявление на выплату за каждый период нужно подать до 1 октября.

На портале пошагово описывается порядок оформления заявления и получения соответствующих выплат. Срок предоставления – восемь дней, из которых пять рабочих дней отводится на принятие Пенсионным фондом решения по выплатам, еще три – на перевод средств в случае «принятия положительного решения».