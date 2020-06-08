 

Компания Toyota отзывает в РФ 79 автомобилей Alphard

08.06.2020, 22:06, Новости дня

Японская компания Toyota объявила об отзыве на российском рынке минивэнов Toyota Aphard.

Специалистами обнаружена серьезная неисправность в программном обеспечении электронного ассистента. Отзыв коснулся 79 автомобилей, которые проданы в период с октября 2019 по 23 марта 2020 года. При осуществлении езды задним ходом активируется фирменный ассистент, который отображает информацию на английском языке, что противоречит действующему законодательству.

В компании анонсировали, что все работы по обновлению программного обеспечения будут осуществляться бесплатно и в ближайшее время владельцев минивэнов Toyota Aphard пригласят в сервисные центры для исправления обнаруженного отклонения от нормы.



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