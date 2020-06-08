Марка Acura обновила маленький кроссовер CDX

08.06.2020, 22:06, Новости дня

Японский автомобильный бренд Acura официально сообщил о выходе обновленного паркетника под названием Acura CDX.

В частности, пока речь идет лишь о возможности приобретения транспортного средства на китайском рынке. Новинка CDX получила стильные бампера, улучшенный мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, а также ряд других элементов. Что касается технической части, то кроссовер CDX сохранил прежние характеристики. В частности, под капотом установлена гибридная установка на 215 л.с. мощности.

В спортивной модификации предложили увеличенные 18-дюймовые диски, модернизированные бампера, решетку радиатора и усовершенствованную выхлопную систему. В 2017 году продажи кроссовера CDX составили свыше 14,1 тысяч экземпляров.