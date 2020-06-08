Оскандалившийся Пригожин нашел новый способ заработка: Пойду “бомбить”

08.06.2020, 21:50, Разное

В шуточном видео, которое продюсер опубликовал на своей странице, Валерия за кадром уточняет: “Ну что, дальнобойщик, куда путь держите?” Супруг отвечает, что поедет “бомбить”. “Ну а что? Время сейчас такое. Если что, кому, может, мебель там отвезти”, – смеется артист.

Подписчики не оценили юмор Иосифа Пригожина и набросились на него в комментариях: “Скромнее надо быть, скромнее! Скромность украшает человека!”, “Нравится народ злить? Смотри, к сентябрю, как откроют, не с кого будет Валерии бабло сшибать”, “Есик специально выставил это видео, чтоб комменты “добрые” почитать! Все ж какая-то забава для звезд на карантине!”, “Ну-ну, нищие вы наши…”

Особенно народ интересовал вопрос, не от Шнурова ли это подарок – вдруг артист решил помочь “голодающему” сопернику. “Зимой снега ваш Шнуров не подарит”, – отмахнулся Пригожин.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Фев 2019 в 5:17 PST

Напомним, что в конце весны разразился скандал, спровоцированный супругом Наташи Королевой. Тарзан заявил, что многие артисты на карантине голодают, а правительство помогает пенсионерам, у которых и так стабильный доход. Супруг Валерии поддержал стриптизера и настроил против себя многих, в том числе Сергея Шнурова.