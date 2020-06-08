 

Стамбул решил претендовать на проведение Олимпиады 2032 года

08.06.2020, 21:48, Новости дня

Стамбул подаст заявку на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2032 году, сообщил вице-президент Национального олимпийского комитета Турции Хасан Арат, комментарий которого приводит Анатолийское агентство.

«Я считаю, что Турция не должна отказываться от своих амбиций провести Олимпиаду. Стамбул должен стать городом-кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, от этой цели нельзя отказываться», – передает ТАСС слова Арата.

По его утверждению, Турция «успешно справилась с пандемией коронавируса, а также выполнила свои обещания по части инфраструктуры, которые были даны во время подготовки к Играм 2020 года».

«Дороги, метро, аэропорт – строительство всех объектов завершено. Стамбул готов и должен стать кандидатом, это решение принято на уровне государства», отметил вице-президент олимпийского комитета.

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр на 2021 год, они начнутся 23 июля. То же коснулось Паралимпийских игр из-за распространения коронавирусной инфекции.



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