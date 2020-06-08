Эрдоган заявил Трампу о возможной связи организаторов погромов в США с курдами

08.06.2020, 21:48, Новости дня

Организаторы погромов в США могут иметь связи с Рабочей партией Курдистана и силами самообороны сирийских курдов (YPG), сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Администрация президента Турции сообщила, что у Эрдогана состоялся телефонный разговор с главой американского государства Дональдом Трампом. Эрдоган высказал «опасения, что элементы, стоящие за насилием и грабежами в США, имеют связи с террористической организацией РПК/YPG».

Кроме того, Эрдоган и Трамп договорились продолжить «тесное сотрудничество для достижении мира и стабильности в Ливи», передает РИА «Новости».

Заместитель официального представителя Белого дома Джудд Дир сообщил, что лидеры США и Турции «обсудили последние усилия по борьбе с пандемией коронавируса и открытию» двух стран. Также обсуждались «важнейшие двусторонние и региональные вопросы, включая Ливию, Сирию и Восточное Средиземноморье».

Напомним, в США уже не раз заявляли о якобы имеющем место «иностранном вмешательстве» в протесты. Так, советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен говорил, что «наряду с Россией и Китаем» в числе «иностранных противников» США, решивших, по мнению Вашингтона, воспользоваться протестами, находится Зимбабве.