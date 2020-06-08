Работу спасателей под Норильском осложняет погода

08.06.2020, 21:45, Новости дня

17 тысяч кубометров загрязненного грунта и почти три тысячи кубометров солярки с водой к этому часу собрали под Норильском. В работу специалистов вмешивается погода — таяние снега вызывает повышение уровня воды в реках и вынуждает ставить новые боновые заграждения.

Основное пятно солярки уже несколько дней плотно в ловушке заграждений. Но это степь, плоская, как стол. И таких вот проток, почти луж, здесь без счета. Стоит воде подняться на 5-10 сантиметров, и каждый такой водный карман обретает характерный красный цвет.

Такие перепады тут сейчас не редкость. Все еще тает снег, к тому же ветер приносит обратно в реки воду из озера Пясино. Новые боновые заграждения в протоки приходится ставить в срочном порядке. Их уже почти два с половиной километра.

Добраться до этих мест — отдельное испытание. Потому оборудование теперь доставляют на грузовых вертолетах. Десять машин летают из Норильска и обратно почти без остановок.

Даже с респиратором после получаса на берегу начинает сильно болеть голова. Но спасатели отсюда не улетают вообще: чем дольше солярка будет оставаться в воде, тем больше вреда природе.

"Вся загрязненная жидкость, которая на поверхности водоемов находится, она всасывается вот в эту тарелку, посередине поплавков которая находится, и насосом уже перекачивается дальше в определенную емкость", — поясняет Константин Зайцев, мастер цеха ликвидации последствий аварии ПАО "Газпром нефть".

Такой насос нужен, пока слой топлива — несколько сантиметров. Остатки собирают иначе. Вот так их гонят в заводи, где уже встречает своеобразный конвейер.

"Принцип действия старой стиральной машины. Помните, как у наших бабушек были такие, которые выжимают белье? Мочалка намочилась загрязненной жидкостью, на роликах она отжимается, загрязненная жидкость выливается в накопитель", — говорит Леонид Дьяченко, мастер цеха ликвидации последствий аварии ПАО "Газпром нефть".

Результат работы — налицо. Если в первые после аварии дни концентрация вредных веществ в воде превышала норму в тысячу раз, то на выходных было только двести. А к вечеру понедельника — в 60. Но это в реке. Возле ТЭЦ ситуация сложнее.

"По-прежнему идет выброс нефтепродуктов в ручье Безымянном. На сегодня там концентрация порядка 1100 ПДК. То есть это говорит о том, что почва все впитала как губка", — рассказывает Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Превышение норм нашли и за бонами — это данные красноярских экологов. То есть без последствий ниже по течению не обойдется. Пробы воды и земли везут в краевой центр.

"Экстракт мы собираем в посуду и зачем осушаем сульфатом натрия для того, чтобы убрать воду, если какие-то капли попали. Затем через хроматографическую колонку проходит анализ", — отвечает Юлия Званцева, гидрохимик.

Первые результаты работы есть и у следователей.

"Допрошено более 150 свидетелей, в том числе, сотрудники ТЭЦ, и очевидцы разлива топлива. Ранее арестованному начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину предъявлено обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ", — проинформировала общественность Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.

Накануне к месту разлива приезжали делегаты малых народов Севера. Ненцы, эвенки, долганы. Для них нетронутая городской цивилизацией тундра — родной дом. И мусорить в нем, значит прогневать природу.

"Это определенный обряд кормления реки, то есть мы кормили хлебом, по часовой стрелке бросали. Это был момент обратиться к духам реки", — поясняет Сергей Сизоненко, депутат Таймырского районного совета депутатов.

Из этой реки собрали уже 17 тысяч кубометров солярки с водой. Справиться с основным объемом работ обещают за две недели.