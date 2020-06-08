Регионы постепенно снимают санитарные ограничения

08.06.2020, 21:45, Новости дня

Число новых выявленных случаев коронавируса в нашей стране составило 8985, всего проведено более 13 миллионов тестов. В столице и Подмосковье — самое большое число выздоровевших — более двух тысяч человек за сутки. Также хорошая динамика в Санкт-Петербурге, Брянской области, Чувашии. А за весь период эпидемии болезнь победили более 230 тысяч человек.

В этих коридорах вновь зазвучали детские голоса. Дошкольные учреждения в Кемеровской области с сегодняшнего дня работают в штатном режиме. Возобновляются и занятия в тренажерных залах — в ожидании клиентов сотрудники фитнес-клубов бережно протирают гантели.

"Мы предприняли все меры, которые Роспотребнадзор выдвинул для открытия фитнес-залов", — говорит Роман Иванов, директор фитнес-клуба.

На входе — антисептик и градусник. На групповых занятиях в зале — обязательная разметка. За последние сутки в Кузбассе — 34 новых случая заражения коронавирусом. Самый низкий уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу.

Ожидание очереди — на безопасной дистанции, лишние кресла — демонтированы. Во Владивостоке сотрудники МФЦ учатся обслуживать посетителей по-новому. Главное — предварительно записаться.

"Мы ежедневно принимали порядки 7-8 тысяч звонков, что было больше, чем вообще мы принимали в МФЦ", — констатирует Сергей Александров, директор МФЦ.

В Нарьян-Маре — главная примета послабления — открытие летней навигации. Морской порт принял первый в этом году рейс.

"По прибытии в Нарьян-Мар пассажиры проверяются сотрудниками Роспотребнадзора и медиками", — рассказал Юрий Передерий, директор транспортной компании.

Ограничения из-за коронавируса постепенно снимаются. В лидерах — те регионы, где и власти, и жители изначально ответственно отнеслись к временным мерам. Там, где ситуация остается сложной, карантинная история продолжается.

В Забайкалье пациентов с COVID-19 принимают военные медики. Полевой госпиталь развернули в Чите. Рентген легких и более серьезные исследования — проводят на месте.

"Ультразвуковой аппарат экспертного класса, что в совокупности с результатами ренгенографического исследования позволяет нам отслеживать динамику пациентов", — говорит Евгений Журбин, начальник рентген-кабинета, капитан медслужбы.

В Петропавловске-Камчатском положительные тесты на коронавирус — почти у трех десятков сотрудников Дома ребенка. В регион прибыло подкрепление — медики из Владивостока и московского центра имени Бакулева.

Вспышка COVID-19 и в Воронежской области. Массовое заражение — в доме-интернате для пожилых людей. Очаг коронавируса выявили и в Воронежском водоканале.

"Положительные тесты выявлены у семи сотрудников, все они работают в одном структурном подразделении, незадействованным в добыче и подготовке воды", — заявил Елена Сарычева, директор по персоналу Росводоканала.

С коронавирусом борются не только медики. Ульяновские изобретатели основной удар по бактериям предлагают нанести ультрафиолетом в сочетании с озоном. Ученые уверены — медперсонал сможет безопасно покидать так называемые "красные зоны".

"У газа высокая проникающая способность, которая гарантирует нам, скажем, снижение вероятности переноса вируса на одежде и на обуви", — объясняет Геннадий Сапожков, изобретатель.

А это — кадры из Тюмени. После смягчения карантина тысячи человек потянулись на свежий воздух. В тоске по морю горожане спасаются от жары у воды. О безопасной дистанции никто не вспоминает.

В Сочи, где сегодня жара под 40, из почти двухсот пляжей доступны для купания — пока двадцать. Отдыхающих пускают без масок. Но расстояние между лежаками должно быть не менее двух метров.