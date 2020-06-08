Корреспондент – Зеленский хочет закрепить в законодательстве обязанности первой леди

08.06.2020, 21:30, Новости дня

Владимир Зеленский заявил, что обязанности первой леди страны должны быть закреплены на законодательном уровне. Как передаёт «Корреспондент», его беспокоит то, что люди часто относятся к жене президента несправедливо и ведут себя неэтично.



Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обязанности первой леди страны должны быть закреплены законодательно. Как пишет «Корреспондент», его беспокоит то, что люди часто относятся к первой леди несправедливо и ведут себя неэтично.

По словам Зеленского, его жена Елена часто сталкивается с безосновательной критикой. В качестве примера он вспомнил ситуацию с врачом, который повел себя, по его мнению, неправильно.

«У нас была так история, о которой мы не хотели говорить. Она писала письма поддержки всем врачам, которые заболели коронавирусом. И даже всем тем, кто не лечил больных коронавирусом, а просто заболели. Писала письма, но не хотела на этом пиариться», — рассказал президент.

«Антипиар ей сделала человек, который ответил: что это за письма? Где мои 300 процентов? К сожалению, этот врач не мог получить эти 300 процентов, он не спасал людей от коронавируса. А эту надбавку могут получать только врачи, боровшиеся с коронавирусом, которые рисковали своей жизнью», — пояснил Зеленский.

«После этого случая я понял, что проблема в том, что нет законодательства, которое регулирует институт первой леди. Я в этом уверен сейчас. У первой леди, по крайней мере в будущем, должны быть обязанности. Я так считаю. Серьёзно говорю», — заявил украинский президент.

Зеленский считает, что с таким законом люди будут понимать, выбирая президента, что будет делать первая леди.

«Я, кстати, хочу сейчас разработать с женой и её помощниками законопроект на законодательном уровне закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование», — добавил Зеленский