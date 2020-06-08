RFI – в Нотр-Дам-де-Пари начали самый сложный этап разборки последствий пожара

08.06.2020, 21:30, Новости дня

В соборе Парижской Богоматери стартовал последний этап по разборке строительных лесов: они в пожаре не сгорели, но оплавились. Как пишет RFI, эти работы должны были начаться ещё в марте, но их пришлось перенести из-за эпидемии коронавируса.



Reuters

В Париже начался последний этап операции по демонтажу строительных лесов вокруг собора Парижской Богоматери, пишет на своём сайте RFI. Издание напоминает, что в момент пожара, который случился 15 апреля 2019 года, проводилась реставрация шпиля собора. Строительные леса были установлены для реставрации, они устояли, но сильно деформировались, и убирать их придётся целиком.

Всего в лесах весом 200 тонн 40 тыс. металлических деталей, и больше половины из них находятся на высоте выше 40 метров. Так что операция по их демонтажу сложная, её разрабатывали в деталях. Как отмечает автор статьи, это будет самая деликатная операция с момента пожара. Заниматься ею будут две команды по пять промышленных альпинистов. Крайне важно чётко соблюдать последовательность разборки, чтобы вся структура не теряла баланс. Так что эксперты будут ориентироваться на 3D-модель собора с лесами.

Вся операция рассчитана на три-четыре месяца, она должна была начаться в марте, но её пришлось отложить из-за коронавируса. Работы постепенно стали возобновлять в конце апреля. Ожидается, что к концу года специалисты смогут оценить полностью состояние здания, предложить и посчитать проект по реставрации. После пожара президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что собор восстановят за пять лет, и, несмотря на задержки, пока работы не выбиваются из графика, пишет RFI.