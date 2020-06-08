Путин дал поручение о доставке рыбы Северным морским путем

08.06.2020, 21:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Росатому и РЖД проработать вопрос доставки рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть РФ через Северный морской путь.

«Правительству Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» в целях снижения стоимости рыбной продукции проработать вопрос снижения затрат на ее доставку из регионов Дальнего Востока в европейскую часть России, используя Северный морской путь», –говорится в сообщении на сайте Кремля.

Доклад необходимо представить в срок до 1 июля 2020 года.

Также глава государства поручил правительству в тот же срок совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями) определить условия переноса сроков реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности и специальных инвестиционных контрактов.

До 15 июля 2020 года правительство должно представить предложения по вопросам выделения дополнительных средств на увеличение объемов новых и пролонгацию на срок до 1 года действующих кредитов, выданных по льготной ставке сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Северный морской путь стал арктической дорогой с двусторонним движением.