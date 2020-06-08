 

“Может привести к социальному взрыву”. В подконтрольном боевикам Антраците из-за невыплаты зарплаты бастуют шахтеры

08.06.2020, 21:27, Новости дня

На шахте “Комсомольская” в подконтрольном пророссийским боевикам городе Антрацит Луганской области из-за задержки выплаты зарплаты началась забастовка горняков, сообщило издание “Бабель” со ссылкой на источники на оккупированных территориях.

Об этом же информирует посвященный забастовке паблик во “ВКонтакте”. 

Шахтеры начали протест 5 июня. Они находятся под землей, водой и едой обеспечены, сообщили администраторы паблика. 

По данным Telegram-канала “Луганский инсайд”, горняки требуют выплаты долгов по зарплате за март и апрель. 5 июня протест начали 128 горняков, по состоянию на 8 июня под землей остается 119 человек. 

“Рабочим шахты “Комсомольская”, где продолжается подземная забастовка горняков, перечислили зарплату за май. По поводу выплат долгов за март и апрель – пока тишина (напомню, что выплаты долгов за эти месяцы – основное требование шахтеров)”, – сообщил “Луганский инсайд”.  

Канал опубликовал обращение шахтеров к так называемому министру угольной промышленности “ЛНР” Павлу Мальгину. В нем сказано, что задержки с выплатами зарплат “могут привести к социальному взрыву”.  

Издание “Новости Донбасса” сообщило, что подконтрольные боевикам “ЛНР” СМИ забастовку горняков не освещают. При этом в ОРЛО наблюдаются проблемы с доступом в соцсеть “ВКонтакте”, где появляется основная информация о протестах, а также отсутствует связь мобильного оператора “Vodafone Украина”. 

Антрацит оккупирован пророссийскими боевиками “ЛНР” с 2014 года, когда Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Организатор хосписа в Красногорске признал вину

02.04 / Пика эпидемии ещё нет, а американская медицина уже работает на пределе

16.04 / Геращенко считает, что карантин может продлиться до середины мая

20.04 / Мнения: С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

28.04 / Начался третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»

07.06 / В Петербурге 20% врачей скорой помощи заразились коронавирусом

16.04 / В Черновицкой области отказался изолироваться священнослужитель с COVID-19

30.03 / Минздрав: экспресс-тесты на COVID проходят регистрацию в России

31.03 / Минюст предложил временно запретить жениться и разводиться

16.04 / Россия призвала США не искать предлоги для отказа от диалога по оружию в космосе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска