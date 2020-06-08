«Мы убиваем природу и работаем в Росприроднадзоре»

08.06.2020, 21:18, Разное

Как скрывают правду об экологической катастрофе в Норильске — рассказал сотрудник ведомства. Его отстранили и вызвали на допрос.

Василий Рябинин — сотрудник Норильского подразделения Росприроднадзора — рассказал, что реальные масштабы загрязнения рек и озер вблизи Норильска в результате аварии на предприятии Норникеля могут оказаться значительно больше официально объявленных. У предприятия не было нужно оборудования для сдерживания последствий загрязнения. А начальство Росприроднадзора, следует из рассказа Рябинина, и вовсе приказало сдержать активность своим ревизорам.

Когда Рябинин проявил настойчивость — его отстранили от работы.

А вскоре уже вызвали на допрос к следователям.

«Новая газета» рассказывает главное из его рассказа. Полную версию можно послушать здесь.

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