 

Кононенко восхитился показом протестов в США под песню из фильма «Брат-2» на Первом канале

08.06.2020, 21:16, Новости дня

Журналист Максим Кононенко назвал художественным жестом показанные на Первом канале кадры протестов в США под песню из фильма «Брат-2» «Последнее письмо» («Гудбай, Америка») группы «Наутилус Помпилиус».

«Я, конечно, не должен комментировать поступки коллег с Первого канала из корпоративных соображений. Да и далеко не все, что делает Константин Львович [Эрнст, гендиректор Первого канала], мне нравится. О чем я и пишу периодически. Хотя мы, вроде бы, остаемся в добрых отношения и с ним, и с [продюсером Юрием] Аксютой. И хотелось бы так и дальше», – написал он в своем Telegram-канале.

«Но вот эта вот претензия по поводу титров «Брата-2» – она вообще о чем? Это классный совершенно художественный акт, отличный жест. Фильм, переходящий в новости, искусство, утверждающее свою правоту на актуальном документальном материале», – отметил Кононенко.

«Я вообще не понимаю, о чем тут говорить можно. Это было сделано круто», – заключил журналист.

Напомним, Первый канал вечером 7 июня показал фильм «Брат – 2» Алексея Балабанова. Позже в СМИ появились сообщения о том, что финальные титры фильма, на которых звучит песня «Последнее письмо» группы «Наутилуса Помпилиус» (с рефреном «Гудбай, Америка»), якобы заменили на кадры протестов в США. 

Позже объяснялось, что Первый канал не менял финальные титры в фильме, кадры из США были продемонстрированы уже в новостной программе «Время».



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