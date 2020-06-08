В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

08.06.2020, 21:16, Новости дня

Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается, сообщил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях (заражения коронавирусом) в мире и о почти 400 тыс. умерших. Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», – сообщил глава ВОЗ, передает ТАСС.

Гендиректор напомнил, что в течение девяти из последних десяти дней в мире ежедневно регистрировалось более 100 тыс. новых заболевших.

«Почти 75% вчерашних случаев относились к десяти государствам, в основном в Америке и Южной Азии», – отметил он.

По его словам, «большинство стран Африки все еще испытывают рост случаев заболевания COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). Мы видим также растущее число случаев COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии», – подчеркнул Гебрейесус.

Также он отметил, что главной угрозой в этих государствах является «самоуспокоенность».

«Мы продолжаем призывать к активному наблюдению, необходимо не допустить расширения распространения инфекции, особенно во время массовых собраний разного рода, которые начинают возобновляться во многих странах», – рассказал глава ВОЗ.

Гендиректор также соообщил, что ВОЗ созывает 9 июня онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми.

«Начиная с завтрашнего дня, ВОЗ созывает онлайн-консультации по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии», – сказал он.

Помимо того, Гебрейесус подчеркнул, что отслеживание контактов «остается основным элементом реагирования» на пандемию.

«Требуется больше свидетельств относительно эффективности этих инструментов для отслеживания контактов. Мы призываем страны собирать эти свидетельства и вносить тем самым вклад в глобальную базу знаний», – подытожил глава ВОЗ.

Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что поступательные действия властей Москвы позволили замедлить эпидемию коронавируса, сгладить эпидемическую кривую, однако важно и дальше выявлять подозрительные случаи и изолировать подтвержденные.

В ВОЗ предупредили, что существует явная угроза повторного всплеска коронавирусной инфекции, который может оказаться разрушительным.