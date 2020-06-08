Мнение: Вооруженные силы Египта

08.06.2020, 21:10, Разное

Пропагандистский ролик Египетской армии, актуальный в свете событий происходящих в Ливии.

На 2020-й год Египетская армия занимает 9 место в мире по совокупной военной мощи.

920 000 личного состава

4295 танков

1084 РСЗО

1139 САУ

2189 буксируемых орудий

316 боевых кораблей различных классов (включая 2 вертолетоносца "Мистраль" и 8 подводных лодок)

294 ударных вертолета

215 истребителей

Проблема этих видео и цифр состоит в том, что всей этой массой людей и техники надо адекватно управлять. А судя по ситуации на Синае, где 70-тысячная группировка вооруженных сил Египта уже несколько лет не может победить вилаят "Синай", с этим у египтян проблемы.

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Плюс материал о вовлечении Египта в Ливийскую войну

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С точки зрения египетских властей, установив контроль над городами к востоку от Бенгази, Хафтар обезопасил границы Египта — количество нападений боевиков на ливийско-египетской границе резко снизилось, в то время как на Синайском полуострове египетская армия до сих пор вынуждена противостоять «Вилаяту Синай».

Последние события в Западной Триполитании качнули маятник в пользу так называемого «Правительства национального согласия» Ливии, за спиной которого стоят Турция и Катар. Сейчас они завозят в Триполи ту же публику, которую несколько лет подряд Хафтар зачищал на востоке Ливии.

Египет вынужден как-то реагировать на происходящее, в особенности с учетом того, что его отношения с Турцией и без Ливии были весьма напряженными.

После того как в Сирии стала очевидна военная победа Асада, которого поддержали Россия и Иран, Египет активизировал неформальные отношения с сирийским правительством и высказывался в пользу возвращения Сирии в Лигу Арабских Государств.

В 2018 году на территории Египта прошла встреча представителей спецслужб Египта, Израиля, ОАЭ и Иордании. Стороны обсуждали, как ограничить влияние Турции в Сирии — даже ценой признания правительства Башара Асада. Фактически, это указывало на то, что региональной угрозой считают не Асада (из которого западная пропаганда несколько лет лепила чучело «главной угрозы миру»), а Турцию, руководство которой одержимо неоосманской идеей. И дело тут, конечно, не только в империалистической и националистической риторике президента Эрдогана и функционеров правящих партий.

На текущий момент Турция активно ведет сразу несколько военных операций за рубежом. Она фактически оккупировала часть северо-западного Ирака — там несколько десятков турецких военных баз и опорных пунктов регулярно проходят операции против «Рабочей партии Курдистана» в Кандиле и Синджаре.

Турция оккупировала Африн и ведет контрпартизанскую войну против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Турция оккупирует Идлиб и треугольник Азаз — Аль-Баб — Джераблус на севере провинции Алеппо. Также Турция оккупировала кусок сирийской территории от Телль-Абъяда до Рас-аль-Айна.

Турция разместила войска на территории Катара, помешав планам Саудовской Аравии и Эмиратов сместить эмира Тамима аль Тани (из-за этого Катар принимает участие в турецких войнах за рубежом). Вдобавок Турция претендует на часть шельфа вокруг Кипра (опираясь на непризнанную Республику Северного Кипра), что усиливает трения с Грецией (против которой Турция недавно попыталась использовать десятки тысяч беженцев).

Турция поддерживает различные исламистские организации в том числе входящие или близкие к «Аль-Каиде»1, ИГ1 и «Братьям-мусульманам» (все группировки запрещены в РФ). В Египте «Братья-мусульмане»1 запомнились надолго и запрещены после недолгого правления президента Мухаммеда Мурси.

Усиление позиций Турции в Западной Ливии для Египта влечет следующие проблемы:

— у Турции может появиться постоянная военная база в Триполитании (а возможно и военно-морская база), что означает постоянное военное присутствие Турции в соседней с Египтом стране;

— Турция открыто заявляет свои претензии на освоение морских недр в Восточном Средиземноморье, опираясь на договора, подписанные с ПНС Ливии, хотя Египет и Греция официально оспаривали легитимность подобных соглашений;

— переброска в Ливию десятков тысяч террористов из Сирии приведет к очередному всплеску развития радикальных исламистских организаций, включая ИГ и «Аль-Каиду» (деятельность обеих группировок признана террористической и запрещена в РФ), в Ливии, и при новых поражениях Хафтара боевики смогут подобраться непосредственно к западным границам Египта.

Таким образом, поражения Хафтара создали для Египта угрозу стратегического характера. Не случайно за несколько часов до падения международного аэропорта в Триполи Хафтар вылетел в Каир для переговоров с Ас-Сиси и египетскими военными.

Ситуацию усугубило решение ПНС развернуть наступление на Сирт и далее — к нефтяным терминалам в Киренаике. Поэтому сейчас мы видим более активное вовлечение Египта в ливийский кризис. Успехи Турции в этой стране создают угрозу национальной безопасности Египта.

Специально для ФАН

https://riafan.ru/1283154-egipet-podderzhal-khaftara-v-borbe-s-terroristami-pns-livii-i-turciei – цинк (полностью здесь)

Плюс трофеи Турции и ПНС Ливии захваченные у Хафтара с 2 по 6 июня. Всего заявлено 114 единиц техники (часть из трофеев в неработоспособном состоянии).



Из российской техники насчитали только 3 Т-62.

По текущей ситуации в Ливии будет отдельный материал.