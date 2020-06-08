Мнение: Причины странной трусости Путина

08.06.2020, 21:09, Разное

Вчера случился очередной неприличный скандал, связанный с путинским “голосованием” по Конституции. Цитирую по РБК:

“Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования. В первоначальной версии авторы не упомянули статью 81 среди тех, в которые вносятся изменения”

Это, конечно, уже ни на что не похоже. Получается, наш “голубой воришка” уже настолько застеснялся, что собрался было даже на официальном сайте голосования СКРЫТЬ от населения пункт про собственное “обнуление”!

А бюллетень для голосования вы видели?! Это ведь тоже цирк.

Официальная версия, другой не будет. Каково? Приглашают проголосовать “за поправки” – не указав, за какие. Просто не стали печатать! Почему – бумагу пожалели?

А еще вспомним рекламу этих “поправок”, которую крутят по всем каналам ТВ с апреля (причем глава Центризбиркома Памфилова, не моргнув глазом, объявила давеча все эти умильные ролики “информированием”, но ни в коем случае не “агитацией”; почему? – а потому что агитация как за, так и против поправок в России, по мнению главы ЦИК… запрещена!) В этих роликах ведь тоже упоминаются какие угодно “поправки”, но только не главная поправка, не та, из-за которой весь гребаный цирк и затеян: нигде ни словом, ни намеком не говорится про “обнуление сроков”!

Сегодня бедняга Песков, видимо, в душе проклиная свою работу лгуна на зарплате, жалко блеял перед журналистами, которые его пытали невинными вопросами – куда пропала с сайта поправка про “обнуление” и почему из всех пропала именно она. Песков лепетал в ответ про “технические ошибки”, которые “бывают”. И, конечно, полностью отрицал, что хотели скрыть именно “обнуление” – она, мол, пропала “совершенно случайно”.

Всё выглядит настолько жалко и гнусно, что это даже для Кремля как-то чересчур. Но ведь есть! Это осознанная политика.

Конечно, во всем этом можно увидеть и некий тренд. Ведь это не первый случай сознательного “кидка” избирателей в путинской практике. Предыдущее кидалово еще даже не успело стереться в народной памяти, благо еще ведь и двух лет не прошло. Всего лишь в 2018 году Путин точно так же “забыл” в ходе предвыборной кампании на пост президента, рассказывая о своем громадье планов на следующий срок, упомянуть про готовящуюся “пенсионную реформу” – о том, что он задумал резко поднять возраст выхода на пенсию для миллионов россиян. Добрый президент предпочел оставить это сюрпризом: вы меня выберете, ничего не подозревая, а я вас – раз! – и удивлю!

Надо сказать, это у него получилось вполне. В смысле – удивить.

То есть понятно, что теперь он решил повторить опыт, показавшийся удачным – не сообщать избирателям САМУЮ СУЩЕСТВЕННУЮ для него информацию. По принципу “меньше знают – крепче спят”.

Но, вообще-то, из такого поведения “Гаранта Конституции” (понимаю, что звучит смешно, но он так типа называется) следуют очень далеко идущие выводы. Простой вопрос: а ЗАЧЕМ Путин вдруг перешел уже на систематический обман и кидалово избирателей? В 2018, в 2020-м…

Я вот почему-то думаю, что в каком-нибудь 2008, да еще и в 2014-м – он бы так не делал. А взял бы да просто запустил – так, мол, и так, все россияне горячо поддерживают и слезно просят своего солнцеликого Нацлидера остаться на посту еще лет на 20, какие там еще формальности, давайте их отменим, ведь Россия это Путин, Путин это Россия, мы тут все – лед под ногами майора, а Путин – самый человечный человек… Что, не нашлось бы лизоблюдов, которые бы согласились озвучить такой текст для ролика?! Да очередь бы выстроилась! Причем, некоторые, уверен, даже забесплатно. Безруков бы по обыкновению про свою любовь к Нацлидеру – прошептал, Газманов бы спел, Машков – сплясал, а Никита свет МихАлков (как он считает, по “древнему русскому обычаю”) под камеру бы торжественно облобызал путинскую туфлю… Плюс еще массовкой – доярки, комбайнеры, очкастые интели и смазливые студентки в коротких юбчонках, все с плакатиками “Путин, не уходи!” Картинка была бы на загляденье.

Но нет. Путин предпочитает СКРЫВАТЬ. Идти на прямой обман и подлог.

Собственно, а почему б ему и не выкатить свою персону на первый план, не поставить вопрос обнуления ребром?!

Вывод тут только один: великого нацлидера поразила жуткая неуверенность в себе – и уже минимум два года как. Он получается, думает, что с поддержкой того самого “глубинного народа” у него все плохо – причем настолько, что, дай этому народу любой предлог – и он тут же предпочтет от своего “нацлидера” избавиться. Вот поэтому он и старается изо всех сил НИКАКИХ предлогов не давать. А заодно организовать любое голосование по своей дражайшей персоне так, чтобы результаты “подсчета” по возможности вообще никак не коррелировали с реальным волеизъявлением (то, как организовано “голосование по конституции” в этот раз – это отдельный, уже совершенно беспардонный цирк).

В общем – Путин ведет себя в электоральном плане так, как будто точно ЗНАЕТ, что его реальный рейтинг в стране – процентов 15 от силы. То есть примерно как у Порошенко в его последний год. То есть как будто он знает, что его на самом деле уже НЕ ХОТЯТ – и именно поэтому пустился во все тяжкие.

И я признаюсь – такая степень путинского самоуничижения немного странна даже для меня. То есть я – ни в коей мере не являясь его поклонником – давно признаю, что дела его плохи; но чтоб НАСТОЛЬКО?? Вроде бы все цифры, какие бродят в публичном пространстве, говорят об обратном. Да вспомним совсем недавний базарный скандал, который устроил путинский агитпроп по поводу Блумберга, который где-то написал, что у Путина реальный рейтинг – 27%. Сколько было визгу! Всерьез требовали у Блумберга ОПРОВЕРЖЕНИЯ, предписывали – “напишите, что у Путина – 67%!!”

Но ведь это не вяжется никак. Будь у Путина в самом деле 67%, и если бы он сам в это верил – разве он вел бы себя в электоральном поле настолько трусливо?!

Во всем этом есть какая-то интересная загадка. Очень жаль, что в стране полностью уничтожены независимые социологические службы – было бы интересно посмотреть на их результаты по рейтингам власти. Впрочем, они ведь потому и уничтожены, о чем это я…