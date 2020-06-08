Пропуска и режим самоизоляции отменят в Москве с 9 июня

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08.06.2020, 21:08, Новости дня

Режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок отменят в российской столице с 9 июня, об этом в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы сообщил ее председатель Константин Ремчуков.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок», – сказал Ремчуков.

Он также добавил, что кафе и летние веранды откроются в Москве с 16 июня, передает ТАСС.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что с 9 июня в российский столице отменяется режим самоизоляции, пропускной режим, а также график прогулок. К работе смогут вернуться большинство городских организаций, а летние веранды ресторанов заработают с 16 июня.

Ранее знакомый с ситуацией источник говорил, что в Москве планируется провести дальнейшее снятие ограничений в два этапа – с 10 и 15 июня.

До этого источники заявили, что в столице могут отменить действие пропускной системы с середины июня. 



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