 

Газпром заключил рекордный контракт на поставку в России

08.06.2020, 21:08, Новости дня

«Русхимальянс», которым владеют Газпром и Русгаздобыча, заключил ключевые договоры в рамках проекта создания комплекса переработки и сжижению этансодержащего газа в районе Усть-Луги, по которым Газпром будет поставлять в адрес компании 45 млрд кубометров в год.

«Подписаны договоры на поставку сырьевого и товарного газа, этановой фракции. Заключен ЕРС-контракт на создание объектов газопереработки и общезаводского хозяйства интегрированного комплекса», – передает ТАСС сообщение Газпрома.

Также Газпром и Русхимальянс заключили 20-летние коммерческие договоры на поставку сырьевого и товарного газа.

По документам, этансодержащий природный газ будет поставляться с месторождений Газпрома в адрес «Русхимальянса» в объеме 45 млрд кубометров в год. Оставшийся после переработки газ (выделения этановой фракции и других ценных компонентов) будет поставляться в газотранспортную систему Газпрома в объеме около 18 млрд кубометров в год.

«Подписанный сегодня с «Русхимальянсом» договор предусматривает ежегодную поставку 45 млрд куб. м газа в течение 20 лет. Это крупнейший контракт на поставку газа в РФ в истории Газпрома», – сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Также подписан договор между «Русхимальянсом» и «Балтийским химическим комплексом» (дочка «Русгаздобычи») на поставку этановой фракции для дальнейшей переработки. Срок поставок – 20 лет.

«Русхимальянс» заключил также ЕРС-контракт с АО «НИПИГАЗ» (группа «Сибур») на полный цикл работ по созданию объектов газопереработки и общезаводского хозяйства комплекса. До этого в рамках подписанного в сентябре 2019 года договора АО «НИПИГАЗ» уже провело комплекс инженерных изысканий и разработало основные технические решения. Сейчас идет разработка проектной документации для объектов газопереработки.

Далее «Русхимальянс» определит ЕРС-подрядчиков, которые создадут объекты по сжижению природного газа, товарно-сырьевой базы, морского отгрузочного терминала и других непроизводственных объектов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Работники скорой помощи отмечают профессиональный праздник

26.05 / Лавров ответил на жалобы США на «калининградский кинжал»

30.04 / Кудрин озвучил пожелание Мишустину

17.04 / Портал с информацией о реализации нацпроектов создан в Чувашии

20.05 / Выход из карантина: европейские врачи предостерегают от ложных иллюзий

24.04 / В РФ создан препарат для противовирусной обработки длительного действия

19.05 / Депутат Уссурийска избил сотрудницу аппарата гордумы

28.03 / В ВОЗ сказали, когда коронавирус пойдет на спад в России

28.04 / В авто наехавшего на полицейских под Парижем водителя нашли письмо с присягой ИГ

14.05 / Вирусолог оценил сообщения о нетипичном симптоме «острого живота» при коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска