Мнение: «Брат-2» как превью программы «Время»

08.06.2020, 21:05, Разное

Дома у меня нет телевизора. А на самоизоляции – целых четыре. Вчера вот угораздило посмотреть концовку фильма «Брат 2».

«Брат 2», по-моему, очень посредственный фильм, снятый по голливудским лекалам на волне бешенного успеха фильма «Брат».

В первом фильме герой Сергей Бодрова – все-таки относительно положительный герой. И фильм получился этаким киновоплощением знаменитых строк «Добро должно быть с кулаками». В «Брате» хороший парень убивает плохих парней. А вот в «Брате 2» герой уже стреляет без разбора. Вроде бы за правду, но без разбора… И правых, и виноватых…

Вчера вечером 1 канал сильно удивил, когда на финальные титры с песней «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус» наложил кадры сегодняшних погромов в США.

И тут же встык начался эфир программы «Время». Смотреть это не было уже ни желания, ни сил….

Что это было? Пропагандисткий угар? Или что-то другое?