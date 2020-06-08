Приглашенный редактор Юлия Савичева о воспитании детей: на что стоит обратить внимание будущим мамам

08.06.2020, 21:00, Разное

Я не из тех девушек, которые мечтают как можно скорее стать матерью и заняться воспитанием детей. Во мне эти чувства проснулись, когда я встретила своего человека и прожила с ним 5-6 лет, а впоследствии он стал моим мужем. Мы вместе пришли к желанию создать полноценную семью. В тот момент не было никаких сомнений. Мы оба очень хотели этого. Сейчас я уверена, что не нужно торопиться, ведь всему свое время.

Мы с Аршиновым пожертвовали очень многим ради того, чтобы в нашей семье появилась Аня. Было много попыток, приложено много усилий, и в конечном итоге я дошла до состояния, когда не хотела больше ничего, кроме материнства. В тот момент я не представляла свою жизнь без ребенка, потому что семья, в которой нет детей, – не является полноценной для меня.

Юлия Савичева с мужем

Тогда я поняла, что к появлению детей нужно тщательно готовиться не только будущей маме, но и отцу. Во время беременности желательно находиться в спокойствии (в моем случае это было обязательно), необходимы хорошие условия, поддержка близких. Я изучала тематические статьи, просматривала видео, читала книги, но когда появилась Аня, я поняла, что в жизни все по-другому. Вы обязательно столкнетесь с тем, к чему не готовились – это нормально. Каждый ребенок индивидуален, со своим характером и желаниями, поэтому вам придется искать подходы, решения проблем самостоятельно.

Любой ребенок уникален по-своему: например, один плохо спит, но зато без проблем ест, а другой наоборот – очень спокойный, но бывают проблемы с аппетитом. В нашем случае Аня очень характерная, и к ней нужен особый подход. В первые месяцы после ее появления мне было очень нелегко, я столкнулась с множеством проблем. Большинство девушек сложно переживают постродовой период, возникают срывы. Так было и у меня. Я чувствовала, что нахожусь в странном состоянии. Но рядом со мной был муж и семья, которые поддерживали и во всем мне помогали, тем самым облегчили этот непростой период.

На мой взгляд, самое главное в воспитании ребенка – свобода. Не стоит ограничивать его в полной мере. Старайтесь меньше употреблять в отношении детей слова “Нет” или “Нельзя”, всегда разговаривайте с ним, объясняйте, почему не стоит делать то или иное действие. В воспитании Ани я всегда объясняю ей, почему нельзя отказываться от дневного сна или прикасаться к горячему. Если объяснения не помогают, я использую мотивацию в качестве каких-нибудь сюрпризов. Обязательно проявляйте смекалку. И помните, что вы, как мама, лучше знаете, какой из методов будет самым лучшим в случае с вашими детьми.

В процессе воспитания от вас потребуется много терпения и выдержки. Иногда мне этого не хватает, за что я себя часто ругаю. Аня унаследовала свойственную мне эмоциональность. Зачастую во время еды показывает свой характер и отказывается кушать. В такие моменты очень важно не поддаваться капризам и не проявлять тревогу. Здесь не обойтись без железного терпения. В таких случаях прибегаем к смекалке: придумываем различные истории или игры, рассказываем сказки, иногда я пою ей. Это помогает. В воспитании я не приемлю жестких ограничений в еде. Все должно быть в меру. Обязательно включите в рацион фрукты, каши, мясо. Все это необходимо растущему организму. И конечно же, тщательно следите, чтобы ребенок не переедал.

Отдельное спасибо хочется сказать моей свекрови. Она посвящает очень много времени занятиям с Аней. Через месяц дочке исполнится три года, а она уже знает весь алфавит и цифры!

Есть ли у меня комплекс мамы, которая постоянно работает? Конечно, я переживаю, но делаю всё, чтобы это чувство не переросло в фобию. Если вы столкнулись с похожей ситуацией – не накручивайте себя, иначе совершите большую ошибку по отношению к своим детям. Не думайте о том, что вы что-то недодали и недосказали. Не корите себя! Не старайтесь во всем угодить ребенку, исполняя все его капризы. Это может очень сильно повлиять на его характер. Помните о главном: вы – мама.

Старайтесь поддерживать начинания ребёнка, следите за тем, что действительно ему интересно. Если вашим детям нравится танцевать или петь, присоединитесь к ним – танцуйте и пойте вместе! Ни в коем случае не давите и не заставляйте. Повзрослев, ваши дети будут ненавидеть то, к чему их насильно принуждали. Помните, что ваш ребенок – личность со своими интересами и потребностями.

Самая распространенная ошибка родителей – это стремление выучить ребенка той или иной профессии, не учитывая его личные желания. У меня семья музыкантов. И я счастлива, что родители поддерживали меня в творческих начинаниях, поэтому я всегда буду любить сцену и музыку.