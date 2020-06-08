Пандемия не повод отказывать людям в первой помощи на улице

08.06.2020, 21:00, Разное



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С началом пандемии COVID-19 многие люди стали бояться проводить сердечно-легочную реанимацию (СРЛ) тем, у кого остановилось сердце на улице. Ученые из Италии и Франции публиковали работы о росте количества внебольничных остановок сердца, а американские врачи сообщали об увеличении количества смертей от этой проблемы.

Ученые из Вашингтонского университета заявляют, что риск заразиться коронавирусом при СРЛ настолько мал, что не оправдывает отказ от помощи тем, кто в ней срочно нуждается. Их исследование опубликовано в Circulation.

Ученые сообщают, что середине апреля в штате Вашингтон заболеваемость и смертность от COVID-19 была самой высокой в США (15 смертей на 100 тысяч населения). В то же время, эта инфекция была диагностирована у 10% людей с внебольничной остановкой сердца.

Таким образом, если принять риск передачи инфекции за 10%, необходимо провести СЛР при 100 случаях внебольничной остановки сердца, чтобы произошло одно заражение коронавирусом. Если считать риск смерти при COVID-19 в среднем 1%, то одна смерть человека, который провел СЛР пострадавшему с остановившимся на улице сердцем, произойдет после 10 тысяч случаев такой помощи.

С другой стороны, указывают ученые, каждые 10 тысяч случаев СРЛ, проведенные прохожими, спасают 300 жизней.

В своих выводах авторы указывают, что немедленный вызов медиков и срочное начало реанимации при внебольничной остановке сердца остаются наиболее эффективным методом спасения жизней. Небольшое отсрочивание реанимации для поиска средств индивидуальной защиты имеет смысл в условиях резко повышенной заболеваемости COVID-19.

Во внебольничных условиях рекомендуется проводить реанимацию путем только нажатий на грудную клетку, без искусственного дыхания. В связи с пандемией COVID-19 Американская кардиологическая ассоциация рекомендует использовать хирургическую или трикотажную маску при выполнении реанимационных мероприятий.

Вспомнить об основных правилах сердечно-легочной операции можно, посмотрев видеоролик Британского фонда сердца.