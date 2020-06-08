Аборты назвали причиной мужского алкоголизма

08.06.2020, 21:00, Новости дня

Одной из причин алкоголизма среди мужчин является постабортный синдром, сообщил координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Мужчины не менее серьезно страдают от постабортного синдрома. Я думаю, что одна из причин того же алкоголизма среди мужского населения — это в том числе постабортный синдром. Если нет детей, если дети погибли до рождения, то нет и цели чего-то добиваться в жизни, поэтому проще смотреть футбол по телевизору и общаться с друзьями. Детей нет, ради кого стараться? Здесь все взаимосвязано», – приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Чесноков подчеркнул, что изначально феминистки были против абортов.

«Исторически феминистское движение считало аборт одним из методов сексуальной эксплуатации женщин. Изначально феминистки были категорически против абортов. Но в США в 60-е годы определенные силы, которые хотели легализовать аборты, завербовали наиболее влиятельные феминистские организации. С этого момента они стали оплотом права на аборт, хотя на самом деле это право ударяет по самой женщине, не давая ей раскрыться в качестве матери, позволяет мужчине эксплуатировать женщин, сделать свое дело и скрыться», – добавил Чесноков.

В октябре президент Владимир Путин сообщал, что число абортов в РФ в 2019 году сократилось примерно на 100 тыс. по сравнению с прошлым годом.