Представлен новый электрокар Fiat 500

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08.06.2020, 20:55, Новости дня

Итальянский автомобильный гигант Fiat официально рассекретил электрическую модификацию модели Fiat 500.

В частности, покупателям будет предложена спецверсия под названием La Prima. Отличия данного автомобиля заключаются в панорамной люке, новых оттенках кузова на выбор клиентов. Также следует выделить в электрокаре увеличенные диски на 17 дюймов, светодиодную оптику, хромированные вставки на кузове и в салоне, а также приборную панель с применением кожи.

Заявлено, что мощность электрического агрегата автомобиля составляет 116 л.с., а запас хода на данном транспортном средстве достигает 320 километров. При таких параметрах разгон до 100 км в час равен 9 секунд,  а предельная скорость ограничена 149 км в час.



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