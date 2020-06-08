Представлен новый электрокар Fiat 500

08.06.2020, 20:55, Новости дня

Итальянский автомобильный гигант Fiat официально рассекретил электрическую модификацию модели Fiat 500.

В частности, покупателям будет предложена спецверсия под названием La Prima. Отличия данного автомобиля заключаются в панорамной люке, новых оттенках кузова на выбор клиентов. Также следует выделить в электрокаре увеличенные диски на 17 дюймов, светодиодную оптику, хромированные вставки на кузове и в салоне, а также приборную панель с применением кожи.

Заявлено, что мощность электрического агрегата автомобиля составляет 116 л.с., а запас хода на данном транспортном средстве достигает 320 километров. При таких параметрах разгон до 100 км в час равен 9 секунд, а предельная скорость ограничена 149 км в час.