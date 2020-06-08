Появились снимки нового внедорожника Toyota Land Cruiser 200

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08.06.2020, 20:55, Новости дня

Зарубежные издания продемонстрировали фотографии обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser 200.

В свою очередь, данные кадры были совершены фотошпионами в морском порту Японии, где уже собирается первая партия автомобилей. По снимкам можно увидеть, что внедорожники получили модернизированную светодиодную оптику, стильную решетку радиатора, современный бампер. Что касается салона, то здесь обошлось без серьезных изменений, за исключением беспроводной зарядки и крупного экрана мультимедийного центра.

Вместе с тем модель получил 6-цилиндровые двигатели, которые отличаются экономичностью. Старт продажи новинки Toyota Land Cruiser 200 может состояться уже до конца нынешнего года, однако цены и сроки пока не объявлены.



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