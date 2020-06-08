Трамп собрался наложить санкции на Китай за притеснение уйгуров

08.06.2020, 20:53, Новости дня

Президент США Дональд Трамп намерен подписать принятый обеими палатами Конгресса законопроект о возможности вводить санкции против китайских чиновников, которые якобы ответственны за притеснения уйгуров и других групп мусульман, информирует Reuters со ссылкой на источники.

Когда именно Трамп подпишет документ, неясно. Ранее он не высказал своего отношения к инициативе, пообещав только «изучить ее самым тщательным образом», передает ТАСС.

Речь идет о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, который населен одним из наиболее крупных меньшинств Китая – уйгурами. Власти КНР полагают, что там действуют сепаратистские группировки, которые связаны с международным исламским подпольем.

В мае обе палаты Конгресса практически единогласно одобрили законопроект, который обязывает президента принять строгие меры в ответ на якобы притеснения уйгуров. Автор законопроекта – сенатор-республиканец Марко Рубио. Санкции подразумевают отказ в выдаче виз, замораживание собственности на территории США.

В мае США внесли в черный список девять китайских организаций, которые, как считает американская сторона, причастны к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.