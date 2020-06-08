США подтвердили переговоры с Россией по ядерному оружию

08.06.2020, 20:48, Новости дня

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли подтвердил, что достигнута договоренность о его переговорах на тему ядерного сдерживания с российским замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. Он также пригласил на переговоры Китай.

«Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел РФ Рябковым о времени и месте проведения переговоров по ядерному оружию в июне. Китай тоже приглашен. Будет ли Китай добросовестен и прибудет ли на переговоры?» – написал Биллингсли в своем Twitter.

Ранее Bloomberg сообщил, что Рябков и Биллингсли встретятся 22 июня в Вене и проведут переговоры по контролю над вооружениями.