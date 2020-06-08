Военный специалист оценил заявления Украины об «ударе» США по Сибири

08.06.2020, 20:48, Новости дня

Заявления украинских экспертов о возможности американских вооружений «нанести удар» по РФ без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 область воздушного пространства, являются глупостью, сообщил военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«Странно, что подобные вещи комментируют именно украинские эксперты. Им что, дано разрешение на то, чтобы заявлять о возможных действиях Пентагона? Думаю, что нет. Подобные инсинуации, которыми они занимаются, звучат не первый год. Этим оружием – ракетами дальнего боя, которые позволяют обстреливать объекты, не заходя в зону действия ПВО – американская армия обладает давно. Но существуют контрмеры – если уж говорить о том, что подобная ситуация гипотетически может произойти», – сказал Коновалов радио Sputnik.

«Существуют средства радиоэлектронной борьбы – лучшие в мире. И ими обладает именно Россия, а американцы отстали давно. Кроме того, существует еще масса других средств. Например, перехват. И так далее. Подчеркиваю, удар может произойти гипотетически. То, что этого не будет, это очевидно. А эти люди, называющие себя экспертами, говорят глупости – украинская сторона вообще позволяет себе говорить что угодно», – добавил эксперт.

Напомним, в украинской консалтинговой компании Defense Express заявили, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress американских ВВС может «нанести удар» по РФ без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» область воздушного пространства.