 

У бессимптомных носителей не нашли «живого» коронавируса

08.06.2020, 20:48, Новости дня

Выявленные в ходе массового скрининга населения китайского Уханя 300 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции оказались не заразными, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

Власти Уханя с 14 мая по 1 июня в рамках массового скрининга населения протестировали более 9,89 млн человек и выявили 300 бессимптомных носителей коронавируса, передает РИА «Новости».

Уточняется, что из зева этих 300 человек были взяты образцы мокроты. Мазки были переданы в Уханьский институт вирусологии для изоляции вируса, однако ни из одного из образцов не удалось получить «живой вирус».

Эксперты считают, что невозможность извлечь вирус свидетельствует о том, что его содержание в образцах низкое или в них нет патогенного «живого» вируса.

Также анализы на вирусную кислоту образцов, взятых с зубных щеток, стаканов, масок, полотенец и других личных вещей бессимптомных носителей, оказались отрицательными.

Кроме того, нализы у 1174 лиц, которые имели тесный контакт с бессимптомными носителями, также оказались отрицательными.

«Это означает, что выявленные на данный момент бессимптомные носители не контагиозные (не заразны – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщается в исследовании.

Напомним, в конце мая в Ухане за 10 дней массового скрининга на наличие инфекции было выявлено 189 бессимптомных носителей COVID-19. Тестирование является добровольным и бесплатным, оно проводится в первую очередь среди жителей тех районов, где ранее фиксировались вспышки коронавируса, а также районов с большой плотностью населения.



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