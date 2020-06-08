Сын показал подтянутого Бондарчука на велопрогулке: Проводим оперативные мероприятия
08.06.2020, 20:40, Разное
Сергей появился на свет в браке режиссера Федора Бондарчука
и модели Светланы Бондарчук. 28-летний наследник знаменитости посвятил себя
карьере актера.
С отцом у Бондарчука-младшего отличные отношения. Об этом
свидетельствуют снимки в микроблоге молодого человека.
Накануне, например, Федор и Сергей устроили прогулку на
велосипедах. Знаменитости отдыхали за городом. “Проводим с отцом оперативные
мероприятия”, – шутливо подписал снимок наследник режиссера.
На фото 53-летний Федор Бондарчук очень хорошо
выглядит. Режиссер подтянут, видимо, походы в
спортивный зал он не пропускает.
Отметим, что у Сергея есть младшая сестра Варвара. Девушке 21
год. Она родилась с особенностями развития, поэтому почти все детство провела
за рубежом, где проходила реабилитацию и училась. Сейчас Варвара живет с
родными в Подмосковье.
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Светлана и Федор Бондарчук давно в разводе. Режиссер оставил
супругу после 25 лет отношений ради актрисы Паулины Андреевой. Экс-супруги
смогли сохранить дружеские отношения, ведь они обязаны вместе заботиться об
особенной дочери.
Напомним, 11 июня состоится премьера сериала “Окаянные дни”. Одну из главных ролей в ситкоме исполнил Федор Бондарчук. Режиссер
сыграл чиновника столичной мэрии. Продюсером теленовеллы выступил Семен
Слепаков.
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