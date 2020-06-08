 

Самоизоляция и пропуска остаются в прошлом: Москва снимает ограничения

08.06.2020, 18:33, Новости дня

Долгожданная новость для москвичей: уже 9 июня по столице можно будет перемещаться без пропусков. Все смогут спокойно выходить из дома, в общественном транспорте снова заработают социальные карты. Об отмене особого режима объявил московский мэр Сергей Собянин. Ограничения будут сниматься в 3 этапа.

Гулять в парках или около дома, заниматься спортом на улице можно будет без ограничений уже с 9 июня. Электронный пропуск для этого не потребуется. Режим самоизоляции тоже будет отменен.

Снимать ограничения будут постепенно в три этапа.

"9 июня могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В привычном режиме заработает каршеринг. Машины, как и раньше, можно будет арендовать на короткий срок.

К обычной жизни возвращается и московский транспорт. В метро уже заметно больше людей. Социальные карты всем льготникам разблокируют 9 июня. Пользоваться проездными и ездить по городу можно будет свободно.

"Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В театрах и цирках возобновят репетиции — не по видеосвязи, а, как и до пандемии, на сценах и манежах.

С 16 числа заработают летние веранды ресторанов. Откроются библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки. Стоматологии начнут принимать плановых пациентов. Разрешат спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более, чем на 10 процентов.

С 23 июня возобновят работу все кафе и рестораны. Снова можно будет ходить в фитнес-клубы и бассейны. В обычном режиме заработаются детские сады. Во дворах и парках откроют детские и спортивные площадки.

С каждым днем новых выявленных случаев коронавируса COVID-19 в столице все меньше. Выписывают людей больше, чем госпитализируют. При том, что Москва — один из самых густонаселенных городов планеты, катастрофы удалось избежать.

"Перед нами было три варианта действий. Первый — с жесточайшим карантином и полной остановкой жизни в городе. Второй — вообще ничего не предпринимать. И третий, средний между этими крайностями, сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие пандемии управляемым. Так мы и сделали", — объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Десятки больниц своевременно переоборудовали для борьбы с инфекцией. Врачи и медсестры в кратчайшие сроки сменили квалификацию. Началось беспрецедентное массовое тестирование.

"Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. Борьба еще не закончена. Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению к полноценной жизни", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

И даже в этих условиях привычная жизнь возможна. На Красной площади прямо сейчас проходит ежегодная книжная ярмарка — в этом году в камерном формате и с соблюдением всех мер безопасности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / ЕР разработала проект о штрафах для чиновников за хамство

14.04 / Украинский футболист Алиев признался, что выступал за “Локомотив” закодированным

06.06 / Лекарства по рецепту онлайн и вакцинация от COVID-19 до сезона ОРВИ: полная версия интервью Михаила Мурашко

18.05 / Кабмин разрешит открыть пляжный сезон

17.04 / WT – карантин позволил американским семьям уделить внимание домашнему обучению

07.04 / Минпросвещения запустило платформу для дистанционного обучения

09.04 / Мэр Южно-Курильска попросил депутатов извиниться за него перед жителями за «жаркое» видео

11.05 / Юридическая фирма из Нью-Йорка откупилась от Тимошенко миллионами долларов

27.05 / Чемпионат Германии. “Вольфсбург” в гостях разгромил “Байер”

17.04 / Мнения: Цензурировать Facebook поручили русофобам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска