Искусственный интеллект и человек сразятся в воздушном бою

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08.06.2020, 20:33, Новости дня

Военно-воздушные силы США организуют показательное сражение между беспилотником, управляемым искусственным интеллектом, и истребителем, за штурвалом которого будет сидеть человек. Поединок намечен на июль 2021 года.

Такое заявление сделал генерал-лейтенант Джек Шэнахен, глава Объединенного центра искусственного интеллекта при Пентагоне. Он подчеркнул, что Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) “раздвигает границы” в применении ИИ в военных целях. Вместе с этим Шэнахен выразил уверенность, что “машина победит человека” в воздушном бою.

Детали эксперимента остаются в тайне. Не уточняется, в частности, выставят ли истребителя против одного либо же группы дронов. Будет ли беспилотник полностью автономным или будет частично управляться оператором с земли, также неясно.

Как пишет Air Force Magazine, AFRL разрабатывает автономный истребитель-беспилотник с 2018 года. Технологию на базе машинного обучения, создаваемую для этого летательного аппарата, сначала обкатают на старых истребителях, таких как F-16, а потом испытают на более новых моделях, включая F-22 и F-35.

Новая разработка AFRL – далеко не первый проект ВВС США, связанный с применением ИИ для решения боевых задач. К 2023 году военное ведомство планирует пополнить свой флот роботизированными боевыми беспилотниками Skyborg, которые смогут выполнять разведывательные миссии и будут использоваться для поддержки группы в полете.

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Вести.Hi-tech



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