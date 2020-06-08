Мать и троих детей нашли мертвыми в Элисте

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08.06.2020, 20:30, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в частном доме в Элисте были обнаружены тела женщины и троих ее малолетних детей, сообщили в СУ СК РФ по Калмыкии.

«В следственном управлении Следственного комитета по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по факту убийства двух и более лиц», – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на данный момент следователи работают на месте происшествия, где допрашивают отца погибших, родственников и знакомых.

«Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» по факту убийства трех малолетних детей», – отмечено в сообщении.

1 марта женщина в Казани пыталась зарезать двух своих сыновей и свести счеты с жизнью. В результате один ребенок погиб.



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